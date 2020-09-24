МЗС Білорусі дорікнуло Україні за відмову визнати Лукашенка президентом

"Складається відчуття, що саме "навчитися вчити" поки є головним результатом українсько-європейського співробітництва".

Міністерство закордонних справ Білорусі розкритикувало низку країн, і в тому числі Україну, через заяви про невизнання президентом Олександра Лукашенка.

Про це йдеться у заяві МЗС Білорусі.

"23 вересня 2020 року відповідно до норм білоруського законодавства відбулася інавгурація президента Республіки Білорусь А. Г. Лукашенка. Білоруський народ, який є єдиним джерелом влади і носієм суверенітету, зробив свій вибір... Ми давно є міжнародно визнаною незалежною державою і рівноправні з усіма іншими на міжнародній арені. Заборона на втручання у внутрішні справи є одним із наріжних принципів міжнародного права, який закріплений у ст.2 Статуту ООН. Тому білоруси самостійно і без зовнішнього втручання обирають главу своєї держави, парламент і місцеві ради", - йдеться у заяві.

МЗС вважає, що позиці країн Заходу щодо легітимності Лукашенка, "ні в якій мірі не відображають думки переважної більшості міжнародної спільноти".

"Особливе здивування викликає поведінка наших українських сусідів, які вже навіть не намагаються закамуфлювати несамостійність в ухваленні своїх зовнішньополітичних рішень і не припиняють потік заяв нібито зі своїми "просунутими" оцінками чомусь нашої внутрішньополітичної ситуації. Складається відчуття, що саме "навчитися вчити" поки є головним результатом українсько-європейського співробітництва. При цьому, покликані догодити модним трендам заяви звучать від представника уряду сусідньої держави, яку Білорусь щиро і безкорисливо підтримує, зайнявши абсолютно незалежну і самостійну позицію. Хоча, судячи з усього, глава МЗС України і не вважає це важливим для своєї країни, але ми продовжимо підтримувати братський український народ", - заявили у МЗС Білорусі.

Наголошується, що Білорусь не втручалася і не має наміру втручатися у внутрішні справи інших держав і очікує від зарубіжних партнерів аналогічного підходу. При цьому, в МЗС зазначають, що налаштовані "не на конфронтацію, а на діалог".

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбувся перший тур президентських виборів. Балотувалися чинний президент Лукашенко (уже вшосте), співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв, колишній депутат нижньої палати парламенту Анна Канопацька, дружина затриманого блогера Сергія Тихановського Світлана Тихановська і голова партії "Білоруська соціал-демократична грамада" Сергій Черечень. За офіційними даними, чинний президент Лукашенко набрав більше 80% голосів, а його основна суперниця Тихановська - більше 9%.

Після закриття виборчих дільниць на проспекті Незалежності у Мінську, а також в інших містах країни, почали збиратися протестувальники. Протести охопили не тільки столицю, а й інші міста і тривають досі. За даними ООН, під час акцій протесту четверо людей загинули. МВС Білорусі раніше повідомило про загибель трьох демонстрантів. Правозахисники заявляли про щонайменше п’ять жертв. Лукашенко вважає фото постраждалих протестувальників "постановочними кадрами" і залякує білорусів "введенням військ НАТО".

Наприкінці серпня в МЗС заявили, що Україна не розриватиме дипломатичних відносин із Білоруссю, але ставить на паузу будь-які офіційні та дипломатичні контакти до врегулювання ситуації всередині країни. 6 вересня голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що відносини з Білоруссю "вже не будуть такими, як раніше".

23 вересня 2020 року у Мінську в Палаці Незалежності відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.