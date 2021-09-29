Кабмін запланував перехід на нову модель розрахунків за газ населенням
Кабмін запланував перехід на нову модель розрахунків за газ населенням
"Слуги народу" проведуть зустріч із "силовим блоком" у Трускавці
"Слуги народу" проведуть зустріч із "силовим блоком" у Трускавці
Бабин Яр. Зберігати пам'ять – наша відповідальність
Бабин Яр. Зберігати пам'ять – наша відповідальність
Кличко подарував Усику чемпіонський пояс WBC
Кличко подарував Усику чемпіонський пояс WBC
Щонайменше два чинних міністри втратять свої посади, - джерела
Щонайменше два чинних міністри втратять свої посади, - джерела
Віталій Кличко готовий надати Усику оригінальну допомогу в його потенційному бою з Ф'юрі
Віталій Кличко готовий надати Усику оригінальну допомогу в його потенційному бою з Ф'юрі
Арахамія анонсував кадрові ротації в уряді у першій декаді жовтня
Арахамія анонсував кадрові ротації в уряді у першій декаді жовтня
Усик розповів, що кілька ударів Джошуа відправили його до Ілона Маска
Усик розповів, що кілька ударів Джошуа відправили його до Ілона Маска
Судді не дали Усику можливість добити Джошуа, давши гонг на 6 секунд раніше, ніж передбачалося
Судді не дали Усику можливість добити Джошуа, давши гонг на 6 секунд раніше, ніж передбачалося
ГоловнаСвіт

Парламент Туркменістану нагородив президента Бердимухамедова медаллю "Відважний туркмен"

"Наш шановний Президент демонструє приклад досконалої здатності, високої майстерності, мужності і відваги".

Парламент Туркменістану нагородив президента Бердимухамедова медаллю "Відважний туркмен"
Гурбангули Бердимухамедов
Фото: SNG.Today

Президент Гурбангули Бердимухамедов нагороджений медаллю Туркменістану Turkmen edermen ( "Відважний туркмен") і ювілейною медаллю "Garassyz Turkmenistanyn Watan goragcysy" (Захисник незалежної Туркменської вітчизни).

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на туркменські ЗМІ, які опублікували відповідну постанову Меджлісу (Парламенту) країни.

Нагороди президенту вручила голова парламенту Гульшат Маммедова під час зустрічі Бердимухамедова з членами Державної ради безпеки, проведеної в рамках заходів на честь 30-ї річниці незалежності країни.

У постанові зазначається, що нагороди президентові вручені "за особливі заслуги щодо зміцнення та захисту державної незалежності, суверенітету, територіальної цілісності, конституційного ладу Туркменістану, зміцненню обороноздатності Вітчизни, стабільності і миру в усьому світі".

"Наш шановний Президент демонструє приклад досконалої здатності, високої майстерності, мужності і відваги в управлінні військовою технікою, в тому числі дуже складними військовими літаками", - йдеться в документі.

Медаль "Відважний туркмен" заснована в грудні 2019 року. В описі державної нагороди йдеться, що вона присуджується військовослужбовцям і правоохоронцям за проявлену особисту мужність у захисті держави, у забезпеченні законності і правопорядку, у виконанні особливо важливих і складних доручень, а також за особливі заслуги у виконанні їх службових обов'язків в умовах, пов'язаних з ризиком для життя.

Нагадаємо, в січні президент Туркменістану затвердив дизайн медалей для собак та запровадив звання "Відважний алабай року".

У 2016 році парламент Туркменістану затвердив нову конституцію країни, яка скасовує вікове обмеження - 70 років - для обрання президентом. Таким чином діючий президент Гурбангули Бердимухамедов зможе залишатися при владі невизначений термін - як і його попередник, який безроздільно керував до смерті від серцевого нападу.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також