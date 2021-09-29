Парламент Туркменістану нагородив президента Бердимухамедова медаллю "Відважний туркмен"

Президент Гурбангули Бердимухамедов нагороджений медаллю Туркменістану Turkmen edermen ( "Відважний туркмен") і ювілейною медаллю "Garassyz Turkmenistanyn Watan goragcysy" (Захисник незалежної Туркменської вітчизни).

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на туркменські ЗМІ, які опублікували відповідну постанову Меджлісу (Парламенту) країни.

Нагороди президенту вручила голова парламенту Гульшат Маммедова під час зустрічі Бердимухамедова з членами Державної ради безпеки, проведеної в рамках заходів на честь 30-ї річниці незалежності країни.

У постанові зазначається, що нагороди президентові вручені "за особливі заслуги щодо зміцнення та захисту державної незалежності, суверенітету, територіальної цілісності, конституційного ладу Туркменістану, зміцненню обороноздатності Вітчизни, стабільності і миру в усьому світі".

"Наш шановний Президент демонструє приклад досконалої здатності, високої майстерності, мужності і відваги в управлінні військовою технікою, в тому числі дуже складними військовими літаками", - йдеться в документі.

Медаль "Відважний туркмен" заснована в грудні 2019 року. В описі державної нагороди йдеться, що вона присуджується військовослужбовцям і правоохоронцям за проявлену особисту мужність у захисті держави, у забезпеченні законності і правопорядку, у виконанні особливо важливих і складних доручень, а також за особливі заслуги у виконанні їх службових обов'язків в умовах, пов'язаних з ризиком для життя.

Нагадаємо, в січні президент Туркменістану затвердив дизайн медалей для собак та запровадив звання "Відважний алабай року".

У 2016 році парламент Туркменістану затвердив нову конституцію країни, яка скасовує вікове обмеження - 70 років - для обрання президентом. Таким чином діючий президент Гурбангули Бердимухамедов зможе залишатися при владі невизначений термін - як і його попередник, який безроздільно керував до смерті від серцевого нападу.