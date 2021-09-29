Україна вимагатиме поширення енергетичного законодавства ЄС на "Північний потік-2"

Для України, яка у питаннях енергетики та енергетичної безпеки дотримується всіх вимог так званого 3-го Енергетичного пакету ЄС, принципово важливо, щоб цих спільних правил дотримувалися всі учасники газового ринку на території ЄС, включаючи операторів газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає "Укрінформ".

"Я точно можу підтвердити, що в ході саміту ці питання будуть обговорюватися. Це стосується не лише конкретного трубопроводу "Північний потік-2". Ми вважаємо, що це питання енергетичної безпеки й енергетичної незалежності всієї Європи", - сказала Стефанішина у Брюсселі за підсумками дводенного візиту до Євроінституцій у межах підготовки майбутнього саміту Україна-ЄС.

"Для нас, як для країни, умови енергетичної діяльності якої повністю відповідають вимогам 3-го енергетичного пакету ЄС, важливо, щоб усі гравці, шо хочуть працювати на ринку Європейського Союзу, відповідали цим вимогам. Це наша категорична позиція, яку ми будемо відстоювати на саміті, і відповідно, будемо наполягати, щоб це було відображено у спільній декларації", - додала представниця українського уряду.

Нагадаємо, Росія завершила будівництво "Північного потоку - 2" 10 вересня. Перед тим голова правління "Газпрому" Олексій Міллер сказав, що перші поставки можуть початися вже в 2021 році.

13 вересня німецький регулятор почав сертифікацію "Північного потоку - 2". Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль назвала "далекою від реальності" інформацію про те, що російський "Газпром" планує розпочати подачу природного газу "Північним потоком-2" вже з жовтня. Вона нагадала, що запуск газопроводу неможливий без сертифікації його як незалежного оператора газотранспортної системи.

Чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" діє до кінця 2024 року, він зобов'язує Росію транспортувати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік.

22 вересня Федеральне мережеве агентство Німеччини допустило польську нафтогазову компанію PGNiG до сертифікації російського газопроводу.