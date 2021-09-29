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Путін закінчив самоізоляцію і сьогодні зустрінеться з Ердоганом

Переговори відбудуться в Сочі.

Путін закінчив самоізоляцію і сьогодні зустрінеться з Ердоганом
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін закінчив самоізоляцію.

Про це повідомив його прессекретар Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

"Що стосується виходу з режиму самоізоляції, де-факто - так, де-факто ви бачите, що це вже - не самоізоляція", - сказав він.

За словами Пєскова, сьогодні, 29 вересня, Путін проведе в Сочі очні переговори з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Минулого тижня в ООН Ердоган повторив позицію своєї країни про невизнання анексії Криму. У Кремлі заявили, що висловлювання Ердогана щодо Криму не вплинуть на його приїзд до Росії.

Раніше "Радіо Свобода" повідомляло, що Путін та Ердоган проведуть 29 вересня переговори, які вважаються найважливішими для двох лідерів за останні роки.  Зустріч у Сочі відбувається через 18 місяців після останніх переговорів Путіна і Ердогана в Москві.

Окрім конфліктів у Сирії та Лівії, сторони обговорять ситуацію на Південному Кавказі та в Україні, розширення експорту російського газу та можливе придбання Туреччиною другої партії російського ракетного комплексу С-400 – попри невдоволення СШС.

Очікується, що Ердоган вимагатиме від Путіна дотримання російською стороною угоди про припинення вогню в Сирії, укладеної 2020 року. Також лідери Туреччини та Росії говоритимуть про Нагірний Карабах, за який Вірменія та Азербайджан восени минулого року вели бойові дії. Туреччина підтримала наступ Азербайджану, який призвів до того, що азербайджанська армія відвоювала частину Нагірного Карабаху та прилеглі райони, які перебували під контролем Вірменії майже три десятиліття.

Нагадаємо, 14 вересня Путін розказав, що в його найближчому оточенні захворіли на ковід кілька людей. Один із хворих знаходився у тісному контакті з Путіним цілий день. Президент РФ заявив, що "мушений піти на самоізоляцію".

Як відомо, Путін щепився від коронавірусу навесні цього року. За словами самого президента РФ, він добре переніс вакцинацію. У Кремлі повідомляли, що для щеплення Путін обрав російський "Спутнік".

З початку спалаху коронавірусу в Росії Путін в основному працював віддалено, проводив зустрічі за допомогою відеозв'язку та обмежував поїздки.

 

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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