У Нідерландах політика запідозрили у підготовці замаху на прем’єр-міністра

Є підозри, що ван Дорн намагався зібрати інформацію для "підготовки замаху на вбивство".

Правоохоронці Нідерландів підозрюють лідера партії Гаазького єдності Арно ван Дорна у змові з метою вбивства виконувача обов'язків прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

Про це повідомляє NOS.

Зазначається, що поліція затримала Арно ван Дорна у Гаазі в неділю, 26 вересня. Та наступного дня, після допиту, відпустила його. Правоохоронцям видалося підозрілим, що чоловік відвідував кілька місць, де на той момент перебував і прем’єр-міністр. Адвокат вважає затримання надмірною реакцією на побоювання з приводу безпеки прем'єр-міністра.

Прокуратура в Гаазі підтвердила затримання ван Дорна нідерландським ЗМІ і повідомила, що розслідування все ще триває. Там заявили, що є підозри, що ван Дорн намагався зібрати інформацію для "підготовки замаху на вбивство".

Ван Дорн раніше був одним із провідних членів ультраправої Партії свободи Вілдерса, відомої своєю антиісламської позицією. У 2013 році він несподівано для всіх прийняв іслам.

Нагадаємо, напередодні охорону Марка Рютте посилили після повідомлень про те, що політик може стати метою нападів злочинних угруповань.

24 вересня стало відомо, що поліцейські в Нідерландах затримали дев'ять прихильників екстремістської ісламістської організації за підозрою в підготовці теракту. Обвинуваченим від 18 до 31 року, вони є громадянами країни. Про те, який об'єкт планували атакувати потенційні терористи, правоохоронні органи не уточнили.