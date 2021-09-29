Усик розповів, що кілька ударів Джошуа відправили його до Ілона Маска
Усик розповів, що кілька ударів Джошуа відправили його до Ілона Маска
Кличко подарував Усику чемпіонський пояс WBC
Кличко подарував Усику чемпіонський пояс WBC
Бабин Яр. Зберігати пам'ять – наша відповідальність
Бабин Яр. Зберігати пам'ять – наша відповідальність
Віталій Кличко готовий надати Усику оригінальну допомогу в його потенційному бою з Ф'юрі
Віталій Кличко готовий надати Усику оригінальну допомогу в його потенційному бою з Ф'юрі
Судді не дали Усику можливість добити Джошуа, давши гонг на 6 секунд раніше, ніж передбачалося
Судді не дали Усику можливість добити Джошуа, давши гонг на 6 секунд раніше, ніж передбачалося
Щонайменше два чинних міністри втратять свої посади, - джерела
Щонайменше два чинних міністри втратять свої посади, - джерела
Кабмін запланував перехід на нову модель розрахунків за газ населенням
Кабмін запланував перехід на нову модель розрахунків за газ населенням
"Слуги народу" проведуть зустріч із "силовим блоком" у Трускавці
"Слуги народу" проведуть зустріч із "силовим блоком" у Трускавці
Арахамія анонсував кадрові ротації в уряді у першій декаді жовтня
Арахамія анонсував кадрові ротації в уряді у першій декаді жовтня
ГоловнаСвіт

Ватикан зобов’язав усіх співробітників вакцинуватися від коронавірусу

З 1 жовтня у місті-державі запроваджується "зелена перепустка".

Ватикан зобов’язав усіх співробітників вакцинуватися від коронавірусу
Площадь Святого Петра в Ватикане, Рим, 20 марта 2020.
Фото: EPA/UPG

Усі співробітники у Ватикані мусять бути вакциновані від коронавірусу або регулярно робити тести COVID-19, тобто мати так звану "зелену перепустку".

Як повідомляють Vatican News, державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін оприлюднив декрет, у якому роз’яснено деталі запровадження цього документа.

Так, починаючи з 1 жовтня, всі співробітники, в тому числі керівництво, а також позаштатний персонал і всі, хто здійснює свою діяльність у відомствах Римської Курії, її органах та офісах, а також в установах, пов'язаних зі Святим Престолом, і всі відвідувачі цих установ зобов'язані мати при собі "зелену перепустку".

Як альтернативу можна показати негативний результат тесту на коронавірус, зробленого в Італії власним коштом.

Для персоналу, який не має "зеленої перепустки", санітарна влада Ватикану встановить термін дії довідки про негативний результат тесту.

Співробітники зазначених установ, які не мають цих перепусток і сертифікатів, не будуть допущені до роботи, що буде розцінюватися як відсутність на робочому місці без поважної причини.

Також наголошується, що ватиканська санітарна влада має право запроваджувати ще суворіші обмеження для осіб, які прибувають з країн з високим ризиком зараження.

The Washington Post зазначає, що хоча ці заходи застосовують до відносно невеликої кількості людей, позиція Ватикану є посланням католикам усього світу, зокрема тим, які не хочуть вакцинуватися за релігійними мотивами.

Як повідомляли, з 1 жовтня Ватикан запроваджує COVID-сертифікати для подорожуючих.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також