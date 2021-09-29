Ватикан зобов’язав усіх співробітників вакцинуватися від коронавірусу

Усі співробітники у Ватикані мусять бути вакциновані від коронавірусу або регулярно робити тести COVID-19, тобто мати так звану "зелену перепустку".

Як повідомляють Vatican News, державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін оприлюднив декрет, у якому роз’яснено деталі запровадження цього документа.

Так, починаючи з 1 жовтня, всі співробітники, в тому числі керівництво, а також позаштатний персонал і всі, хто здійснює свою діяльність у відомствах Римської Курії, її органах та офісах, а також в установах, пов'язаних зі Святим Престолом, і всі відвідувачі цих установ зобов'язані мати при собі "зелену перепустку".

Як альтернативу можна показати негативний результат тесту на коронавірус, зробленого в Італії власним коштом.

Для персоналу, який не має "зеленої перепустки", санітарна влада Ватикану встановить термін дії довідки про негативний результат тесту.

Співробітники зазначених установ, які не мають цих перепусток і сертифікатів, не будуть допущені до роботи, що буде розцінюватися як відсутність на робочому місці без поважної причини.

Також наголошується, що ватиканська санітарна влада має право запроваджувати ще суворіші обмеження для осіб, які прибувають з країн з високим ризиком зараження.

The Washington Post зазначає, що хоча ці заходи застосовують до відносно невеликої кількості людей, позиція Ватикану є посланням католикам усього світу, зокрема тим, які не хочуть вакцинуватися за релігійними мотивами.

Як повідомляли, з 1 жовтня Ватикан запроваджує COVID-сертифікати для подорожуючих.