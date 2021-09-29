Ердоган та Путін на зустрічі обговорили торгівлю, енергетику та ситуацію в Сирії

Ердоган відзначив, що відносини Туреччини та Росії виділяються у політичній, військовій, економічній та комерційній сферах.

Президент Реджеп Тайіп Ердоган висловив задоволення результатами особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в Сочі, яка відбулася сьогодні.

Про це йдеться у заяві на сайті турецького лідера.

Ердоган відзначив, що відносини Туреччини та Росії виділяються у політичній, військовій, економічній та комерційній сферах.

"Наш обсяг торгівлі зараз досить хороший, незважаючи на деякі часткові зростання та падіння, - наголосив турецький лідер. - Я вірю, що він досягне вищого рівня. Особливо дякую вам за підтримку в туризмі. Ми вдячні, що наші російські друзі обрали Туреччину".

Варто зауважити, що напередодні, 24 вересня Россільгоспнагляд знайшов в овочах з Туреччини віруси. Про це стало відомо через кілька днів після того, як Ердоган заявив в ООН, що Туреччина не визнає російської анексії Криму.

Раніше, з 15 квітня до 22 червня, Росія припиняла польоти до Туреччини, фактично зупинившитаким чином потік туристів. Оголошено про це було через кілька днів після зустрічі президента Ердогана з його українським колегою Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі уСочісторони також обговорили зведення АЕС "Аккую". За словами Ердогана,будівництво буде завершено вчасно.

"Я вважаю, що ми відкриємо перший енергоблок наступного року. Активні зусилля тривають. Тут працює 13 тисяч людей. З них 10 тисяч - турки, а 3 тисячі - росіяни. Однак майже всі вони пройшли навчання в Росії, що ще більше зміцнює наші двосторонні відносини”, - наголосив турецький президент.

Наголосивши на неможливості відступити від спільних кроків Туреччини та Росії у сфері оборонної промисловості, Ердоган зазначив, що Туреччина дала відповіді на запитання, підняті під час 76 -ї Генеральної Асамблеї ООН з цього питання.

"Я особливо вважаю, що буде дуже вигідно продовжувати подальше зміцнення відносин Туреччини та Росії. Наші спільні кроки щодо Сирії мають велике значення. Мир там залежить від відносин Туреччини та Росії”, - сказав Ердоган.