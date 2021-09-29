Путін та Ердоган "помірялися" антитілами після вакцинації

У щепленого Pfizer президента Туреччини титр антитіл виявився у 70 разів вищим.

Президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі в Сочі обговорили ефект після щеплення від COVID-19.

Як пише російське видання РБК, Путін розповів турецькому колезі, як "сам на собі провів реальний експеримент".

Президент Росії уточнив, що в його оточенні коронавірусом недавно заразилися 55 осіб, а його самого "слава богу, пронесло", бо виявилися "титри високі".

У відповідь президент Туреччини поцікавився рівнем антитіл у Володимира Путіна.

"Не пам'ятаю, вони по-різному рахуються, 15-16", - відповів президент Росії.

Ердоган на це зауважив, що це низький рівень, і у нього самого титр антитіл був "понад 1 100".

"Це за різними підрахунками", - відповів йому Путін. За словами російського президента, фахівці запевнили його, що титр його антитіл був високим.

"З інфікованою людиною цілий день провів разом і не захворів", - похвалився Путін.

Він порадив президентові Туреччини вчасно ревакцинуватися і запропонував зробити це російським "Спутніком V".

Ердоган у відповідь зауважив, що вже зробив щеплення американською вакциною Pfizer.

Нагадаємо, 14 вересня Путін розповів, що в його найближчому оточенні на ковід захворіли кілька людей. Один із хворих протягом усього дня перебував у тісному контакті з Путіним. Президент РФ заявив, що "змушений піти на самоізоляцію".

Як відомо, Путін щепився від коронавірусу навесні цього року. За словами самого президента РФ, він добре переніс вакцинацію. У Кремлі повідомляли, що для щеплення Путін обрав російський "Спутнік".

З початку спалаху коронавірусу в Росії Путін в основному працював віддалено, проводив зустрічі за допомогою відеозв'язку та обмежував поїздки.

Сьогодні у Кремлі повідомили, що Путін закінчив самоізоляцію і зустрінеться з Ердоганом.