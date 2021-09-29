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У Броварах тарифи на опалення для населення вирішили підняти на 23%, але половину компенсуватимуть з бюджету

Платіжки для броварчан подорожчають на 12%.

У Броварах тарифи на опалення для населення вирішили підняти на 23%, але половину компенсуватимуть з бюджету
Фото: dabi.gov.ua

Виконавчий комітет Броварської міської ради вирішив підняти тариф на тепло для користувачів КП "Броваритепловодоенергія".

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

"Економічно обґрунтований тариф для населення - на 23% [більший] в порівнянні з минулорічним. За таких умов вартість однієї Гкал складе 2256,23 грн. Таке зростання для населення є досить відчутним, для більшості - новий тариф просто непосильний. Тому ми прийняли рішення максимально зменшити фінансове навантаження на броварчан та зафіксувати збільшення на мінімально можливій позначці 12%. Все інше компенсує бюджет", - заявив він.

Міська рада повинна також окремо проголосувати за виділення коштів для компенсації "Броваритепловодоенергії" різниці між встановленим тарифом та економічно обґрунтованим.

"Звертаюсь до кожного депутата з проханням одноголосно підтримати це рішення. Це рішення не політичне, це рішення необхідне для підтримки кожної броварської родини. Тож треба відкинути будь-які політичні складові та прийняти це рішення на користь кожного мешканця нашої громади", - заявив мер.

Нагадаємо, що 28 вересня виконком Черкас вирішив підняти тариф на тепло для користувачів КП "Черкаситеплокомуненерго". Для населення він повинен був збільшитися на третину, для бюджетних установ - у три рази.

Рішення примітне тим, що "Черкаситеплокомуненерго" мали угоду з "Нафтогаз Трейдингом" на постачання газу за ціною 7,42 грн за кубометр. Прем'єр Денис Шмигаль казав, що така цінова пропозиція дозволить місцевій владі не підвищувати тарифи на опалення.

Після рішення мерії Черкас уряд в особі міністра Кабміну Олега Немчінова та міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова заявили, що тарифи для населення мають залишитися на минулорічному рівні.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко поки що не підписав рішення про підвищення тарифу. За його словами, 30 вересня в Києві має відбутися Конгрес місцевих і регіональних влад, на якому, можливо, буде запропоноване рішення для збереження тарифів на минулорічному рівні.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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