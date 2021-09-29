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​У ЄС стурбовані зловживанням безвізом зі сторони України та інших країн

Громадяни безвізових держав зловживають отриманими можливостями.

​У ЄС стурбовані зловживанням безвізом зі сторони України та інших країн
Фото: Cергей Нужненко

У Європейському союзі підняли питання можливості призупинки безвізового режиму, який діє з низкою країн-сусідів, в тому числі й з Україною.

Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на коментарі країн ЄС щодо четвертого звіту про перебіг послабленого візового режиму, який був оприлюднений в серпні 2021 року.

Серед зловживань, які хвилюють держави ЄС, згадуються незаконне проживання громадян з безвізових держав та необґрунтовані запити про надання притулку.

Чехія, наприклад, вказує на "високу кількість заявок на надання притулку" від громадян Грузії, Молдови та України, а також нелегальних мігрантів із Молдови та України. За статистикою цієї держави, українці - перші за кількістю заявок на надання притулку у 2020 році з числа країн, які не мають візового режиму з Чехією.

Бельгія звернула увагу на "тривожну кількість заявок на надання притулку в 2021-му порівняно з попередніми роками" від громадян Молдови. Для України ця проблема менша, але вона все одно "залишається приводом для занепокоєння".

"Ми могли б замислитися над варіантами, які слід розглянути, якщо ми не хочемо запустити механізм призупинення безвізового режиму для України", - сказано в оцінці Бельгії.

Німеччина, Франція та Італія теж все більше дратуються через зловживання безвізом. У документі згадується про збільшення кількості правопорушень, вчинених громадянами Албанії, Молдови, України та Сербії.

Євросоюз скасувала візи для Чорногорії, Сербії та Північної Македонії у грудні 2009 року, для Албанії та Боснії - у 2010 році, Молдови - у 2014 році, Грузії та України - у 2017 році. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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