"Слуги" пропонують призначити позачергові вибори мера Кривого Рогу на 27 березня

Позачергові вибори мера Кривого Рогу можуть призначити на 27 березня 2022 року. Відповідний проєкт постанови подали до Верховної Ради народні депутати від "Слуги Народу".

Про це повідомляє пресслужба політсили.

"Сьогодні, разом із заступником голови комітету, головою підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії Аліною Загоруйко, на виконання рішення комітету, ініціювали проєкт постанови про призначення позачергових виборів Криворізького міського голови Криворізького району Дніпропетровської області, який зареєстровано за №6116", – сказав голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко.

Зазначається, що проєктом постанови передбачається дати доручення ЦВК та Кабміну стосовно організаційного та фінансового забезпечення проведення позачергових виборів.

Крім того, за словами Клочка, зареєстровано проєкти постанов про призначення позачергових виборів Зайцівського сільського голови Синельниківського району Дніпропетровської області ( №6114) та Часовоярського міського голови Бахмутського району Донецької області (№6115).

Нагадаємо, 15 серпня міського голову Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли зі смертельним вогнепальним пораненням на порозі його будинку. Наразі слідство вважає, що йдеться про самогубство, скоєне з особистих мотивів або через його перебування на посаді мера