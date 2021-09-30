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Зеленський: тарифи на тепло і гарячу воду цього року підвищуватися не будуть

Кабмін, "Нафтогаз" і місцева влада підписують меморандум.

Зеленський: тарифи на тепло і гарячу воду цього року підвищуватися не будуть
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що тарифи на тепло і гарячу воду до кінця опалювального сезону не будуть збільшуватися, "попри будь-які ринкові зміни, коливання, тиск інших держав, попри страшенну ціну більше 1000 доларів за тисячу кубометрів".

Про це він сказав на засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад у четвер, 30 вересня.

"Для нашої країни питання тарифів кожного року важливе, але цей рік дуже-дуже непростий. Тому за моїм дорученням Кабінет міністрів України, НАК "Нафтогаз", Асоціація міст України, палата місцевих рад нашого Конгресу провели велику непросту роботу. Ця робота була складною, але з гарним результатом. Підсумок, який можна говорити офіційно, - на сьогоднішньому засіданні ми підписуємо меморандум, згідно якого до кінця опалювального сезону тарифи на тепло, тарифи на гарячу воду для населення не будуть зростати", - сказав Зеленський.

Він сказав, що рішення не є комплексним і ухвалене у режимі "латання дірок".

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, представники місцевої влади в рамках меморандуму зобов'язуються не підвищувати тарифи, а центральна влада гарантує їм безперебійність постачання газу протягом опалювального сезону.

Держава також має фінансово підтримати витрати громад на тепло - відповідну субвенцію почнуть виплачувати з четвертого кварталу 2021 року.

Передбачається передача в місцеві бюджети додатково 4% податку на доходи фізичних осіб (не менше 11 млрд гривень) та збереження за ними 13,44% акцизу з пального. "Уряд підставляє плече та фінансовий ресурс для збереження незмінності тарифів і модернізації власної системи ЖКГ", - сказав Шмигаль.

В рамках меморандуму держава також пообіцяла виплатити 30 млрд гривень боргу перед ТКЕ за різницю в тарифах, який накопився після 2016 року.

Нагадаємо, що 28 вересня виконком Черкас вирішив підняти тариф на тепло для користувачів КП "Черкаситеплокомуненерго". Для населення він повинен був збільшитися на третину, для бюджетних установ - у три рази.

Рішення примітне тим, що "Черкаситеплокомуненерго" мали угоду з "Нафтогаз Трейдингом" на постачання газу за ціною 7,42 грн за кубометр. Прем'єр Денис Шмигаль казав, що така цінова пропозиція дозволить місцевій владі не підвищувати тарифи на опалення.

Мер Черкас не підписав рішення про підвищення тариф після дзвінка з Києва.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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