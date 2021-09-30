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На Донбасі загинув український військовий

Солдат отримав смертельне поранення у четвер.

На Донбасі загинув український військовий
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

У четвер, 30 вересня, в районі бойових дій на Донбасі загинув український військовий.

У зведенні пресцентру Операції об'єднаних сил повідомляється, що від початку доби російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, в тому числі застосувавши важку артилерію біля Кам'янки. Біля Новотошківського стріляли з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, біля Попасної - з гранатометів.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в зведенні.

Українські сили відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, що 26 вересня в зоні проведення ООС загинув 49-річний солдат 54-ї ОМБр, мешканець Харківської області Віктор Молостов.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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