У четвер, 30 вересня, в районі бойових дій на Донбасі загинув український військовий.

У зведенні пресцентру Операції об'єднаних сил повідомляється, що від початку доби російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, в тому числі застосувавши важку артилерію біля Кам'янки. Біля Новотошківського стріляли з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, біля Попасної - з гранатометів.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в зведенні.

Українські сили відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, що 26 вересня в зоні проведення ООС загинув 49-річний солдат 54-ї ОМБр, мешканець Харківської області Віктор Молостов.