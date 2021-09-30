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У Коломиї демонтували пам'ятник радянським воїнам

Монумент визнали аварійним.

Фото: facebook.com/b.stanislavskyi

У Коломиї в четвер, 30 вересня, демонтували пам'ятник радянським воїнам, який був центральним елементом радянського меморіального комплексу на площі Героїв (Скорботи).

Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський. 

"Позбуваємося радянської ідеології. Сьогодні демонтували аварійний пам’ятник на площі Скорботи", - написав він у фейсбуці. Кілька днів тому з огорожі площі демонтували всі радянські зірки.

На території меморіального комплексу на площі знаходиться братська могила близько 570 воїнів радянської армії, які нібито загинули при визволенні Коломиї (за іншою версією - бійців каральних загонів НКВД, які воювали з УПА). Могили обкладені плитами, на яких написано прізвища загиблих.

Площа знаходиться в занедбаному стані, і в 2018 році її вирішили реконструювати.

"Меморіал чекає подальшої реконструкції на основі проєкту, схваленого ще у 2018 році. Наразі розпочато технічно-кошторисний розрахунок необхідних робіт. В майбутньому площа Скорботи стане місцем гідного вшанування Героїв України, які боролися за її волю та незалежність. Громада вже давно потребувала такого місця і, я впевнений, нам вдасться його створити", - розказав Станіславський.

За проєктом, який переміг у 2018 році, замість скульптури радянського солдата має з'явитися стилізований герб України.

Фото: dzerkalo.media

Нагадаємо, що мешканці Коломиї одними з перших повалили пам'ятник Леніну ще на початку 90-х років. Тоді ж, з 1991 року, в місті знаходиться пам'ятник Степану Бандері.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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