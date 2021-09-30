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Троє українців загинули в ДТП у Польщі

Дорогою до Катовіц BMW влетів у стовп і розпався на дві частини.

Троє українців загинули в ДТП у Польщі
Фото: KWP Łódź

Ввечері 29 вересня поблизу населеного пункту Жгув неподалік Лодзі у центрі Польщі в автомобільній аварії загинули троє громадян України. Ще одна українка перебуває в лікарні.

Речниця поліції Лодзького воєводства Йоанна Концка повідомила, що загиблими є двоє чоловіків віком 23 і 25 років і 23-річна жінка, ще одна жінка 25-ти років перебуває в лікарні.

“Вдалося підтвердити, що в автомобілі на польській реєстрації подорожували четверо громадян України, вони проживали у Вроцлаві”, - заявила Концка агентству Укрінформ.

Вона додала, що двоє із загиблих, ймовірно, були подружжям.

Фото: KWP Łódź

За попередньою інформацією поліції, водій автомобіля BMW, яким подорожували українці дорогою національного значення №91 у напрямку міста Катовіце, втратив контроль над транспортним засобом. У результаті автомобіль на великій швидкості наїхав на електричний стовп і розпався на дві частини.

У ДТП також брали участь два інші автомобілі, але постраждалих серед пасажирів цих транспортних засобів немає.

Розслідування справи цієї ДТП перебуває під контролем прокуратури у Лодзі.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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