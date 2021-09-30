Спецслужби Білорусі видають нелегальним мігрантам, які намагаються потрапити до Польщі, уніформу білоруських військових. Це може свідчити про підготовку до провокацій на кордоні.

Про це повідомляє прикордонна служба Польщі.

"Ми очікуємо нових провокацій з білоруської сторони. Білоруські спецслужби видають уніформу іноземцям, які перебувають на їхньому боці, незважаючи на те, що раніше вони неодноразово отримували допомогу, зокрема теплий одяг, від представників громадських організацій Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда 2 вересня підписав постанову про введення режиму надзвичайного стану вздовж кордону з Білоруссю. Це рішення повинні були також підтвердити і депутати сейму (верхня палата парламенту) Польщі.

6 вересня більшість депутатів польського сейму підтримали відповідне рішення президента.

Раніше Польща, Литва, Латвія і Естонія звинуватили Білорусь в використанні нелегальних мігрантів в якості зброї в так званій гібридної війні проти ЄС. Потік нелегалів "спланований і систематично організований режимом Олександра Лукашенка", - говорилося в спільній заяві прем'єрів цих країн. Варшава, Рига, Вільнюс і Таллінн закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва за заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.