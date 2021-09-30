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Компанії Бренсона дозволили поновити космічні польоти

Наступний політ Virgin Galactic планує на середину жовтня.

Компанії Бренсона дозволили поновити космічні польоти
Річард Бренсон

Федеральне авіаційне управління США (FAA) дозволило відновити космічні польоти компанії Virgin Galactic після завершення розслідування щодо суборбітального польоту ракетоплана Unity 11 липня.

Як повідомили у компанії, після перевірки FAA і Virgin Galactic домовилися розширити захищений повітряний простір під час майбутніх запусків, а також вжити додаткових заходів для забезпечення повідомлень про польоти в режимі реального часу.

Розслідування було розпочато 2 вересня через те, що компанія приховала нештатну ситуацію під час останнього запуску. Польоти апарату Unity було припинено.

Нагадаємо, 11 липня мільярдер Річард Бренсон разом з командою із п'яти осіб злітав у космос. Політ ракетоплана Unity тривав близько години, зокрема кілька хвилин у невагомості.

20 липня у космос злітав американський мільярдер Джефф Безос. На кораблі New Shepard, який збудувала його компанія Blue Origin, перебували ще троє людей.

Другий політ Virgin Galactic Бренсона планує провести приблизно в середині жовтня, в ньому можуть взяти участь представники ВПС Італії.

Наступний туристичний політ у космос Blue Origin заплановано на 12 жовтня.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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