Компанії Бренсона дозволили поновити космічні польоти

Федеральне авіаційне управління США (FAA) дозволило відновити космічні польоти компанії Virgin Galactic після завершення розслідування щодо суборбітального польоту ракетоплана Unity 11 липня.

Як повідомили у компанії, після перевірки FAA і Virgin Galactic домовилися розширити захищений повітряний простір під час майбутніх запусків, а також вжити додаткових заходів для забезпечення повідомлень про польоти в режимі реального часу.

Розслідування було розпочато 2 вересня через те, що компанія приховала нештатну ситуацію під час останнього запуску. Польоти апарату Unity було припинено.

Нагадаємо, 11 липня мільярдер Річард Бренсон разом з командою із п'яти осіб злітав у космос. Політ ракетоплана Unity тривав близько години, зокрема кілька хвилин у невагомості.

20 липня у космос злітав американський мільярдер Джефф Безос. На кораблі New Shepard, який збудувала його компанія Blue Origin, перебували ще троє людей.

Другий політ Virgin Galactic Бренсона планує провести приблизно в середині жовтня, в ньому можуть взяти участь представники ВПС Італії.

Наступний туристичний політ у космос Blue Origin заплановано на 12 жовтня.