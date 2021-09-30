Суд у США відсторонив батька Брітні Спірс від опікунства над нею

Суд у Лос-Анджелесі постановив відсторонити батька Брітні Спірс від опікунства над нею, повідомляє Associated Press.

Вислухавши аргументи обох сторін, суддя Бренда Пенні заявила, що нинішня ситуація "відображає токсичну обстановку, яка вимагає відсторонення Джеймса Спірса".

Контроль за фінансами Брітні Спірс тимчасово переданий її бухгалтеру, а опікуном тимчасово став менеджер співачки Джоді Монтгомері. Наступне засідання суду з питання про повне припинення опікунства над співачкою відбудеться 12 листопада.

Сама співачка не брала участь у слуханнях.

Брітні Спірс знаходиться під опікою з 2008 року, коли вона потрапила в психіатричну лікарню через проблеми з алкоголем і наркотиками. Опікунство дали її батькові, який весь цей час контролював її майно, кар'єру і інші аспекти особистого життя.

При цьому співачка продовжила виступати з концертами і заробляти на музиці.

У червні 2021 році під час судових слухань вона сказала, що її змушували працювати проти волі та приймати літій. Після 13 років обмежень Брітні Спірс заявила, що хоче розпоряджатися життям самостійно.