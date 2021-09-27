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Українська оперна діва Вікторія Булєєва стала першою українкою, яка взяла участь у проєкті "Голос" у Казахстані Like

До 22-річної українки повернулися троє зіркових експертів.

Українська оперна діва Вікторія Булєєва стала першою українкою, яка взяла участь у проєкті "Голос" у Казахстані

До 22-річної українки Вікторії Булєєвої повернулися троє зіркових експертів: співак і учасник популярної казахстанської групи "МузАРТ" Сакен Майгазієв, оперна співачка Майра Мухаммедкизи, а також Алем – соліст відомої музичної групи у стилі k-pop Ninety One. Сюжет про співачку з України опубліковано в YouTube проєкту.

Члени журі у своїх відгуках розповіли, що вражені не лише голосом української артистки, але і її зовнішністю – золотий образ не залишив нікого байдужим.

На сліпих прослуховуваннях Булєєва виконала всесвітньо відому композицію групи Evanescence – Bring Me To Life – у стилі рок-опери. Українка викликала овації у публіки та членів журі.

Свій виступ Вікторія присвятила мамі, яка завжди в неї вірила і хотіла, щоб талант доньки високо оціненили. Дівчина виконала легендарну композицію одного з членів журі – Сакена Майгазієва – "Асил Ана", що в перекладі означає "Шляхетна мати". У такий спосіб співачка вшанувала і казахську культуру, і висловила почуття до матері.

Кожен суддя хотів бачити оперну діву у своїй команді, але в підсумку виконавиця обрала наставницею оперну співачку Майру Мухаммедкизи.

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