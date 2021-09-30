Окупанти чотири рази порушили режим тиші на Донбасі

Від початку доби, 30 вересня, російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, двічі застосувавши забороненен Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Біля Новотошківського ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл позицій наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Кам'янки - двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, а також з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

В бік населеного пункту Попасна найманці застосували автоматичні станкові гранатомети.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

"Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше українська делегація в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу підтримала можливість повернення до очного формату зустрічей, але не в Мінську.