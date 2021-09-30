Нацрада оштрафувала телеканал "НАШ" і проситиме суд забрати в нього ліцензію

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення планує звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ" (ТОВ "НАШ 365") у зв'язку з тим, що він не лише не усунув зафіксовані раніше порушення і не сплатив штрафи на понад 228 тис. грн, а й допустив нові порушення.

Про це повідомляється на сайті Нацради.

Зазначається, що 22 червня 2021 року в ефірі телеканалу зафіксували пряму трансляцію передачі «Важливе» (з повторами передачі 22, 23, 25, 26, 27 і 28 червня 2021 року). Тема обговорення стосувалася 80-ї річниці нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз. Ведучі передачі Ангеліна Пичик і Максим Назаров, а гість – народний депутат України VII та VIII скликань Євген Мураєв.

Пан Мураєв стверджував, що нині "триває геноцид та війна проти українського народу як частини слов’янського світу з боку країн Європейського Союзу".

Нацрада наводить кілька цитат із його висловлювань:

"…Работают абсолютно все механизмы, работают абсолютно все технологии. И, к сожалению, власть как настоящий коллаборант, является проводником этой антиукраинской политики по сути геноцида нашего народа".

"Это комплекс вещей, в результате которых у нас забирают землю и выдавливают людей, забирают рабочую силу. То есть еще раз говорю – другая форма войны. Но через кого это делается? Через Тань Чорновол, через Парасюкив, Гаврылюкив, через Третьякову, Потураева и всех остальных, через Зеленского… Друзья, еще раз… война просто поменяла форму. И наша власть занимается коллаборационизмом. Она подыгрывает тем, кто реально рейдерит нашу страну".

"…Потому что они являются инструментом коллективного запада".

"Ці та інші висловлювання Євгена Мураєва не відображають об’єктивну ситуацію і свідчать про наміри вплинути на аудиторію телеканалу, щоб викликати у глядача негативні емоції, неприязне ставлення до влади та окремих осіб, сформувати стереотипний образ країн Європейського Союзу та народів, які до нього входять, як «історично латентного ворога", - наголосили в Нацраді.

Зазначається, що ведучі передачі ніяк не відреагували в прямому ефірі на слова гостя про факт існування одного з найважчих кримінальних злочинів – геноциду. Глядачам не було надано пояснень і не наведено достовірних фактів.

"Не було вжито жодних дій, щоб зупинити риторику, яка містить мову ворожнечі, не було подано альтернативної точки зору щодо такого чутливого для національної безпеки України питання", - йдеться в повідомленні.

"Працівники телерадіоорганізації проігнорували обов’язки та відповідальність перед українським суспільством, бо й повторні трансляції передачі (10 разів) у запису, що передбачає можливість перевірити достовірність поширеної інформації і не допустити в ефір висловів і тверджень, що мають ознаки закликів до розпалювання ворожнечі, відбувалися без змін та модерації. Це вказує на редакційну позицію телеканалу «НАШ», яка парадоксальним чином збігається з пропагандистською позицією країни-агресора", - наголосили в Нацраді.

Національна рада визнала, що телеканал порушив абзац четвертий частини другої статті 6, пункти а), б) та в) частини першої статті 59 Закону "Про телебачення і радіомовлення". Також визнано наявність розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі 22, 23, 25, 26, 27 і 28 червня 2021 року.

Нагадаємо, в серні Нацрада заявляла, що звернеться до суду з позовом про анулювання ліцензії ТОВ "Наш 365" (канал "Наш") через ефір з Петром Симоненко. Ексдепутат, зокрема, вороже висловлювався про Православну церкву України, а українську владу називав фашистською.

За останні кілька місяців "Наш" отримав від Нацради щонайменше чотири попередження та три штрафи за подібні порушення.

16 вересня звернулась в Окружний адміністративний суд міста Києва з проханням анулювати ліцензію на мовлення для телеканалу "НАШ 365".