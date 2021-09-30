Під час навчань на полігоні під Києвом загинув 24-річний боєць Національної гвардії зі Львівщини Роман Олекса.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Сокальської міської Ради.

“Трагічно загинув на військовому полігоні наш земляк, житель с. Завишень Роман Олекса. Роману було лише 24 роки, він - учасник АТО, воював за нашу Незалежність”, - йдеться у повідомленні.

Фото: Сокальська міськрада Роман Олекса

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на пресофіцера бригади швидкого реагування Нацгвардії Максима Тарана, трагедія сталася 28 вересня на військовому полігоні під Києвом. Про те, що стало причиною смерті бійця наразі не повідомляється з огляду на розслідування.

"В ході проведення навчань на полігоні під час відпрацювання польового рейду трагічно загинув наш солдат Роман Олекса. Під час виконання вправи військовослужбовець отримав тяжкі травми. Романа негайно доставили до лікарні, але отримані травми виявилися несумісні з життям. Тіло воїна відвезли до його рідного села Завишень Львівської області. Командування частини поїхало до батьків надавати всебічну допомогу", - йдеться у повідомленні.

За фактом смерті бійця Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження. Нацгвардія співпрацює зі слідством.

Нагадаємо, у четвер, 30 вересня, в районі бойових дій на Донбасі загинув український військовий.