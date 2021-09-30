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В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл щодо відповідності Конституції законопроєкту про столицю

Який закон про столицю потрібний Києву?

В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл щодо відповідності Конституції законопроєкту про столицю
Фото: Макс Требухов

1 жовтня 2021 року (п’ятниця) об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл: «Відповідність законопроєкту про столицю Конституції України та міжнародним стандартам».

Організатор – Інститут Горшеніна за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.

Питання до обговорення:

1. Який закон про столицю потрібний Києву?

2. Чи відповідає законопроєкт №2143-3 Конституції України?

3. Ризики ухвалення законопроєкту для місцевого самоврядування в Україні.

5. Чому висновок Венеціанської комісії є важливим для майбутнього закону про столицю?

Учасники круглого столу:

  • Олександр Черненко, народний депутат VIII скликання, екс-голова КВУ
  • Леонід Ємець, депутат Київради, народний депутат VII та VIII скликань, заслужений юрист України
  • Ігор Луценко, активіст, народний депутат VIII скликання
  • Богдан Бондаренко, експерт із конституційного права

Модератор: Соня Кошкіна, шеф-редактор LB.ua

Згадування у новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна є обов'язковим.

Контакт для акредитації ЗМІ: info@gorshenin.ua (кількість місць обмежена)

Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).

 

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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