Який закон про столицю потрібний Києву?

1 жовтня 2021 року (п’ятниця) об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл: «Відповідність законопроєкту про столицю Конституції України та міжнародним стандартам».

Організатор – Інститут Горшеніна за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.

Питання до обговорення:

1. Який закон про столицю потрібний Києву?

2. Чи відповідає законопроєкт №2143-3 Конституції України?

3. Ризики ухвалення законопроєкту для місцевого самоврядування в Україні.

5. Чому висновок Венеціанської комісії є важливим для майбутнього закону про столицю?

Учасники круглого столу:

Олександр Черненко, народний депутат VIII скликання, екс-голова КВУ

народний депутат VIII скликання, екс-голова КВУ Леонід Ємець, депутат Київради, народний депутат VII та VIII скликань, заслужений юрист України

депутат Київради, народний депутат VII та VIII скликань, заслужений юрист України Ігор Луценко, активіст, народний депутат VIII скликання

активіст, народний депутат VIII скликання Богдан Бондаренко, експерт із конституційного права

Модератор: Соня Кошкіна, шеф-редактор LB.ua

Згадування у новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна є обов'язковим.

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