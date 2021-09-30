В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл щодо відповідності Конституції законопроєкту про столицю

1 жовтня 2021 року (п’ятниця) об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл: «Відповідність законопроєкту про столицю Конституції України та міжнародним стандартам».
Організатор – Інститут Горшеніна за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.
Питання до обговорення:
1. Який закон про столицю потрібний Києву?
2. Чи відповідає законопроєкт №2143-3 Конституції України?
3. Ризики ухвалення законопроєкту для місцевого самоврядування в Україні.
5. Чому висновок Венеціанської комісії є важливим для майбутнього закону про столицю?
Учасники круглого столу:
- Олександр Черненко, народний депутат VIII скликання, екс-голова КВУ
- Леонід Ємець, депутат Київради, народний депутат VII та VIII скликань, заслужений юрист України
- Ігор Луценко, активіст, народний депутат VIII скликання
- Богдан Бондаренко, експерт із конституційного права
Модератор: Соня Кошкіна, шеф-редактор LB.ua
Згадування у новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна є обов'язковим.
Контакт для акредитації ЗМІ: info@gorshenin.ua (кількість місць обмежена)
Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).