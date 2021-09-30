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"Кузня на Рибальському" спустила на воду восьмий броньований артилерійський катер

На корабель чекають державні випробування.

"Кузня на Рибальському" спустила на воду восьмий броньований артилерійський катер
Фото: 5.ua

Підприємство "Кузня на Рибальському" спустило на воду восьмий броньований артилерійський катер "Гюрза-М", передає 5.UA.

Начальник управління кораблебудування ВМС України Василь Радчук подякував колективу "Кузні" і наголосив, що українська армія потребує нових бойових суден.

"Від імені командування Військово-Морських сил щиро вітаю колектив заводу та нас, Міністерство оборони і Військово-морські сили із поповненням, з новим катером. Із задоволенням будемо чекати його в Одесі на проведення державних випробувань, а також якнайшвидшого входження до складу Військово-Морських сил. Дякуємо всім за спільну роботу і дуже хочемо, щоб це був не крайній корабель, щоб ми ще мали далі кораблі від "Кузні на Рибальському", – сказав Василь Радчук.

Бойовий генерал, Герой України, народний депутат Михайло Забродський привітав колектив і подякував за роботу у складних умовах.

"Тут є все – і недофінансування, і політична заангажованість, і кримінальні переслідування, і складності постачання. Але це – гідна відповідь всім тим, хто сумнівався, хто намагається постановою слідчих припинити будівництво бойових одиниць для наших Військово-Морських сил. Це доводить, що колектив навіть в таких складних умовах працював, працює і буде продовжувати працювати", – наголосив Забродський.

Він подякував директору заводу Шандрі та генерал-лейтенанту Павловському, які наразі проходять обвинуваченими у справі щодо постачання армії техніки низької якості.

"У нас сьогодні дуже важлива подія, наші славетні ВМС отримують новий броньований артилерійський катер. Я пригадую, коли ми разом з вами спускали на воду перший катер. Це були часи, коли наша Україна могла розраховувати виключно на себе, без жодної допомоги навіть від наших стратегічних партнерів, під час заборони поставляти в Україну будь-яку зброю, будь-яку техніку. Тільки розрахунок на власні сили. І саме тоді ваш дружній трудовий колектив взяв на себе зобов'язання відновлювати наші ВМС. Це вже восьмий броньований артилерійський катер. Були випущені десантні штурмові катери, катер-розвідник, і все це в достатньо складних умовах. І що важливо для українського бюджету, вартість цих виробів на порядок нижча, ніж закордонних аналогів", – зазначив Секретар РНБО у 2014-2019 роках Олександр Турчинов.

Він нагадав, як катери, вироблені на "Рибальському", під вогнем російської армади проривалися до Керченської протоки, а також про те, що катери йшли гідно в строю, демонструючи силу армії під час параду до 30-річчя Незалежності.

Нагадаємо, колишньому заступнику міністра оборони Ігорю Павловському, двом ексначальникам департаменту відомства, а також керівнику заводу "Кузня на Рибальському" Валерію Шандрі закидають постачання до армії у 2016-2018 роках техніки низької якості. Мовиться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які, як вважають слідчі ДБР, не відповідали вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах. 31 серпня суд продовжив арешт Павловському, а також голові правління заводу Валерію Шандрі до 28 вересня.

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