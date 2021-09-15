Адвокати Шандри подали скаргу в ЄСПЛ у справі “Кузні на Рибальському”

Адвокати Голови правління «Кузні на Рибальському» Валерія Шандри подали скаргу в ЄСПЛ через політичні переслідування, порушення прав підзахисного та застосування щодо нього тортур.

Про це журналістам повідомив адвокат Костянтин Рибачковський, повідомляє "Прямий".

“Дії органу розслідування щодо мого клієнта зараз нагадують дії слідчих в період великого терору СРСР 1937-1938 років. Саме тоді чинили і застосовували до ув’язнених як фізичний, так і психологічний тиск», – говорить Рибачковський. Він повідомив, що Валерія Шандру серед ночі піднімали, заковували в кайданки і годинами возили у тісній конвойній машині.

«Людину 69-го року народження, з хронічними захворюваннями, яка вже більше двох місяців знаходиться під вартою, цілий день возили в конвойній машині, цілий день тримали в маленькій кімнаті для конвоювання в Печерському суді невідомо для чого. Ніяких засідань і дій з ним не проводилось. Він був позбавлений права на їжу – на обід. Він був позбавлений права на нормальну рухливу діяльність, нормальну життєдіяльність. В нього не було прогулянок. І тільки ввечері його конвоювали назад”, – зауважив адвокат.

“За майже 2,5 місяці знаходження під вартою у Валерія Шандри загострилися хронічні хвороби. Минулого року Валерій Олександрович переніс оперативне втручання, це теж треба враховувати, ми про це заявляли у суді. Він неодноразово звертався до лікаря в слідчому ізоляторі, належної медичної допомоги він не отримує», – говорить адвокат.

«Хочу нагадати, що під катуванням розуміється умисне заподіяння сильного фізичного або фізичного і морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою примусити потерпілого чи іншу особу вчинити дії, що суперечать її волі. Таким чином ми як захисники Валерія Шандри можемо кваліфікувати ці дії саме як катування”, – наголошує Костянтин Рибачковський.

До справи підключився відомий європейський фахівець з прав людини, метр Грегорі Туан діт Дюдон, який раніше працював старшим юристом ЄСПЛ.

“Сьогодні ми подали скаргу до ЄСПЛ з приводу того, що діється з нашим клієнтом. Ми сподіваємось на пріоритетний розгляд цієї справи”, – говорить адвокат.

Він зауважив, що ця скарга спирається на цілу низку норм Європейської конвенції з прав людини.

“Зокрема, незаконність і надмірність запобіжного заходу у вигляді перебування під вартою, порушення приниципу презумції невинуватості. Мені як експерту у цій царині цілком ясно, що це упереджена ухвала, цю ухвалу скеровували внутрішні мотиви», – говорить адвокат.

«Вся справ стоїть на дуже хитких підставах, я цілком переконаний, що реакція судової системи в Україні спричинена панікою. Ми маємо ще одного звинуваченого, і його також утримують під вартою всупереч правилам змагального процесу. Немає своєчасної судової ухвали щодо законності перебування під вартою зокрема пана Павловського”, – наголошує Грегорі Туан діт Дюдон.

“Ми сподіваємося на швидку реакцію ЄСПЛ, буде дуже швидкий категоричний запит щодо обгрунтованості законності такого перебування під вартою. Мені здається, що позиція такого українського судочинства дуже хитка, як і вся конструкція політично вмотивованої справи. Така вона ламка, що купи не тримається. І я сподіваюся крім реакції ЄСПЛ, на здорову справедливу реакцію від судової системи України”, – резюмує адвокат зі Страсбурга.

“Ми переконані в тому, що ця справа є виключно політичною. Вона спрямована на створення у суспільства ілюзії того, щоб виправдати розмови, які були два роки тому про те, що адміністрація Порошенка наживається на військових замовленнях. Доказів риториці, з якою Володимир Зеленський ходив на вибори президента у 2019 році, за 2,5 роки не знайшлося, тому виникла ця кримінальна справа”, – говорить адвокат Ілля Новіков.

“Коли людей два місяці тримають без жодного допиту, неможливо пояснити ніякими випадковими накладками в роботі судової системи, коли апеляція на арешт не розглядається впритул до закінчення строку, на який цей арешт застосовний, і ніяк інакше пояснити всю цю ситуацію, крім як тиск на арештованих з метою отримати від них неправдиві свідчення, я не можу”, – говорить Новіков.

“Людей фактично використовують як заручників. Сьогодні була подана скарга від імені Валерія Шандри в Європейський Суд з прав людини. Не часто буває так, що вже на такій ранній стадії процесу, коли справа ще далеко від завершення розслідування, коли вона ще не надійшло до суду, у захисту є чіткі дані для того, щоб поставити питання про політичний характер переслідування. У цьому випадку минуло два місяці з моменту, коли були обшуки і були затримання, арешти цих чотирьох людей, у нас такі підстави є”, – резюмував Ілля Новіков.

Нагадаємо, 7 червня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Валерію Шандрі директору заводу “Кузня на Рибальському”. Суд заарештував Шандра на 60 діб з можливістю внести заставу у 44 мільйони гривень. Вирок по справі генерала Ігоря Павловського ще не був винесений.