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Депутати підтримали відставку Володимира Буряка з посади міського голови Запоріжжя

Повноваження міського голови депутати поклали на секретаря міської ради Анатолія Куртєва.

Депутати підтримали відставку Володимира Буряка з посади міського голови Запоріжжя
Фото: zabor.zp.ua

На позачерговій сесії Запорізької міської ради 29 вересня депутати підтримали дострокове припинення повноважень міського голови Володимира Буряка.

Як повідомляє пресслужба міськради, було проведене таємне голосування, у ньому взяли участь 50 депутатів. З них за звільнення Володимир Буряка проголосували 45, проти - 2, троє утрималися.

Повноваження міського голови депутати поклали на секретаря міської ради Анатолія Куртєва.

Як повідомляли, міський голова Запоріжжя Володимир Буряк, який раніше заявляв про "тиск, якого не було з часів Януковича", подав у відставку за станом здоров’я. Однак, як наголосив Буряк, йти з політики чи їхати з міста він не збирається.

Як відомо, з початку року в міській раді Запоріжжя кілька разів змінювали заступників мера, секретаря і "ділили" депутатські комісії. Протягом 2,5 місяців депутати не могли зібратися на сесію, а Володимир Буряк звинувачував депутатський корпус у небажанні працювати.

26 липня мер звертався до Верховної Ради щодо розпуску Запорізької міської ради.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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