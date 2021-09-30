Разумков: закон про олігархів відправлять до Венеційської комісії і в редакції другого читання

За словами глави парламенту, це стане прецедентом, адже до цього всі спрямовані до комісії документи були в першому читанні.

Так званий закон про олігархів буде направлений на розгляд Венеційської комісії і в редакції другого читання, після його підписання президентом.

Про це спікер парламенту Дмитро Разумков розповів у інтерв'ю "Українській правді". Першу редакцію документу він спрямував на розгляд комісії ще до остаточного ухвалення в парламентському залі, але текст законопроєкту зазнав істотних змін.

За словами голови Верховної Ради, направлення закону до Венеційської комісії і в другому читанні буде прецедентом.

"Тому що до цього всі законопроєкти, які направлялися до Венеційської комісії, були в редакції першого читання. Просто про це не хочуть казати колеги", – зазначив Разумков.

Він вважає, що вчинив правильно, коли спрямував першу редакції закону на розгляд "Венеційки".

"До мене звернулися усі опозиційні фракції, уповноважена з прав людини. Добре, що зараз президент підтримує ініціативу щодо опрацювання вищезазначеного в подальшому закону Венеційською комісією", – додав Дмитро Разумков.

Раніше з ініціативою розгляду вже ухваленого антиолігархічного закону виступив голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо.

Нагадаємо, що законопроєкт про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) ухвалювався під протест опозиційних фракцій та блокування трибуни. Дмитро Разумков у цей час перебував на самоізоляції через повторне захворювання на ковід.

Фракція "Слуги народу" добилася включення законопроєкту в порядок денний всупереч позиції Разумкова та його розгляду за скороченою процедурою, щоб не заслуховувати кожну з понад тисячі поправок. При цьому під час голосування за "спецпроцедурою" одночасно врахували три правки, які суперечать одна одній.

Через суперечності в правках документ мають переголосувати наступного пленарного тижня. Однак Дмитро Разумков вважає, що ухвалений минулого тижня закон про олігархів не треба переголосовувати. Президент має або повернути документ до Верховної Ради з власними пропозиціями, або підписати його та вносити зміни до нього іншим законопроєктом.