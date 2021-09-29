Під час осіннього призову в армію заберуть 13,5 тис. осіб

Кабінет міністрів на засіданні 29 вересня затвердив чисельність весняного призову до армії, який відбудеться у жовтні-грудні.

Як повідомляє пресслужба уряду, чисельність майбутніх строковиків встановлено у кількості 13 575 осіб.

"Із них: до лав Збройних Сил - 6 500 осіб, Нацгвардії - 4 775 осіб, Держприкордонслужби - 1 700 осіб, Держспецтрансслужби - 600 осіб", - йдеться у повідомленні.

Перші відправлення поповнення до війська планується розпочати 5 жовтня, завершиться призов 21 грудня.

Згідно з додатком, найбільше призовників буде у Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Вінницькій та Львівській областях, найменше - на Луганщині та Закарпатті.

Нагадаємо, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив про можливість скасування строкової служби в армії з 2023 року. За його словами, реформи армії очікуються тому, що вони пов’язані з бажанням України стати членом НАТО.

У березні 2021 року Рада національної безпеки і оборони ухвалила Стратегію воєнної безпеки України, яка передбачає "переведення Збройних сил України та інших складових сил оборони на професійну основу із заміною строкової військової служби обов’язковою службою у військовому резерві".