Уряд погодив призначення державних стипендій Євгенові Паперному і Тарасові Петриненку

Кабінет міністрів погодив призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва. Серед них - актор Євген Паперний та співак Тарас Петриненко.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
З грудня 2021 року розмір державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва становитиме 2 901 грн (1,5 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).
Нагадаємо, 1 вересня Кабмін схвалив підвищення студентських стипендій. Так, у закладах профтехосвіти стипендії будуть збільшені у 2,5 раза, а студенти вишів отримають підвищення щонайменше у 1,5 раза.