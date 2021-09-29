Уряд погодив призначення державних стипендій Євгенові Паперному і Тарасові Петриненку

З грудня розмір держвиплат видатним діячам культури і мистецтва становитиме 2,9 тис. грн.

Кабінет міністрів погодив призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва. Серед них - актор Євген Паперний та співак Тарас Петриненко.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

З грудня 2021 року розмір державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва становитиме 2 901 грн (1,5 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

Нагадаємо, 1 вересня Кабмін схвалив підвищення студентських стипендій. Так, у закладах профтехосвіти стипендії будуть збільшені у 2,5 раза, а студенти вишів отримають підвищення щонайменше у 1,5 раза.