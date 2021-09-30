Арахамія ініціював збір підписів за відкликання Разумкова з посади спікера (оновлено)

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія подав пропозицію зібрати підписи за відкликання спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Про це сам голова парламенту повідомив у Facebook.

"Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади Голови Верховної Ради України. Відповідну пропозицію подав голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія", – заявив він.

Разумков додав, що не буде зволікати з процесом і одразу розписав документ на Апарат Верховної Ради України.

Фото: Facebook Дмитро Разумков

"Сьогодні колеги отримають підписні листи", – додав він.

Разумков побажав слугам народу "продуктивної роботи у Трускавці", де 1-2 жовтня відбудеться з'їзд фракції.

Оновлено. Джерела LB у фракції "Слуга народу" додали, що "збір підписів буде проходити в Трускавці, куди сьогодні всі виїжджають".

Також у фракції прогнозують, що проблем зі збором 150 необхідних підписів для реєстрації проєкту постанови про відставку спікера не буде.

"Завдання «на курорті» (виїзне засідання фракції «Слуга народу» з президентом України Володимиром Зеленським. – Ред.) – зібрати 200 голосів «за» відставку наших («Слуг народу»). А потім вже на фіналі – плюс 40 голосів груп та інших депутатів", – наголосив співрозмовник.

"По суті, гала-концерт (заплановано в суботу по завершенню засідання у Трускавці) вже розпочали", – іронізував депутат.

Згідно з законодавством, на підписних листах для розгляду питання відставки треба зібрати 150 голосів, після чого питання винесуть в зал.

Нагадаємо, що 20 вересня Разумков та "Слуга народу" вперше розійшлися в питанні формування порядку денного Верховної Ради. Партія влади вимагала розглянути антиолігархічний пакет законопроєктів, а Разумков, який був на самоізоляції через коронавірус, виступив проти. Зрештою документ і внесли до порядку денного, і ухвалили в другому читанні, щоправда, із правками, які суперечать одна одній.

Після цього голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко звинуватив спікера Дмитра Разумкова в некомандних діях.

Разумков заявив, що не збирається йти у відставку, проте він не виключає, що його відсторонення з посади можуть ініціювати народні депутати.

23 вересня глава фракції СН Давид Арахамія сказав журналістам, що політсила чекає на переговори зі спікером парламенту Дмитром Разумковим щодо його "подальшої долі".

На тлі інформації про можливу підготовку відставки Разумков у інтерв'ю повідомив, що не збирається бути в опозиції до президента Володимира Зеленського в разі відставки зі своєї посади.