Разумков пообіцяв, що в разі відставки з посади голови Верховної Ради не піде з політики

Спікер парламенту Дмитро Разумков у разі відкликання його з посади голови Верховної Ради не збирається залишати політику. Про це він повідомив у коментарі журналістам після засідання Конгресу місцевих і регіональних влад.
"Я ж сказав, що з політики не піду. Я ж свою позицію не зміню. Я думаю, що багато людей, яких я зможу вважати своїми однодумцями, з якими і мені, і їм буде комфортно рухатися, щоб реалізовувати всі обіцянки, які ми давали", – зазначив він.
Разумков додав, що поки не вів перемовин про можливий союз ні з колишнім прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, ні з мером Києва Віталієм Кличко.
Спікер парламенту також сумнівається, що фракція висуне його на прем'єр-міністра України, "тому що вони тоді не пропонували б мене відкликати".
Якщо в залі Ради вистачить голосів за зняття Разумкова з посади спікера, він лишатиметься позафракційним народним депутатом.
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Збір підписів за розгляд відкликання Разумкова проходитиме, зокрема, на визному засіданні фракції "Слуга народу" в Трускавці. Якщо назбирається 150 підписів, питання винесуть в зал.
Пропозицію про збір підписів від імені фракції СН зробив Давид Арахамія.