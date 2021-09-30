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Арахамія ініціював збір підписів за відкликання Разумкова з посади спікера (оновлено)
Арахамія ініціював збір підписів за відкликання Разумкова з посади спікера (оновлено)
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Разумков пообіцяв, що в разі відставки з посади голови Верховної Ради не піде з політики

Він також прокоментував інформацію про можливі політичні союзи. 

Разумков пообіцяв, що в разі відставки з посади голови Верховної Ради не піде з політики
Фото: facebook/Слуга Народу

Спікер парламенту Дмитро Разумков у разі відкликання його з посади голови Верховної Ради не збирається залишати політику. Про це він повідомив у коментарі журналістам після засідання Конгресу місцевих і регіональних влад. 

"Я ж сказав, що з політики не піду. Я ж свою позицію не зміню. Я думаю, що багато людей, яких я зможу вважати своїми однодумцями, з якими і мені, і їм буде комфортно рухатися, щоб реалізовувати всі обіцянки, які ми давали", – зазначив він.

Разумков додав, що поки не вів перемовин про можливий союз ні з колишнім прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, ні з мером Києва Віталієм Кличко

Спікер парламенту також сумнівається, що фракція висуне його на прем'єр-міністра України, "тому що вони тоді не пропонували б мене відкликати". 

Якщо в залі Ради вистачить голосів за зняття Разумкова з посади спікера, він лишатиметься позафракційним народним депутатом. 

Збір підписів за розгляд відкликання Разумкова проходитиме, зокрема, на визному засіданні фракції "Слуга народу" в Трускавці. Якщо назбирається 150 підписів, питання винесуть в зал. 

Пропозицію про збір підписів від імені фракції СН зробив Давид Арахамія. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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