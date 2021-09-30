Разумков пообіцяв, що в разі відставки з посади голови Верховної Ради не піде з політики

Спікер парламенту Дмитро Разумков у разі відкликання його з посади голови Верховної Ради не збирається залишати політику. Про це він повідомив у коментарі журналістам після засідання Конгресу місцевих і регіональних влад.

"Я ж сказав, що з політики не піду. Я ж свою позицію не зміню. Я думаю, що багато людей, яких я зможу вважати своїми однодумцями, з якими і мені, і їм буде комфортно рухатися, щоб реалізовувати всі обіцянки, які ми давали", – зазначив він.

Разумков додав, що поки не вів перемовин про можливий союз ні з колишнім прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, ні з мером Києва Віталієм Кличко.

Спікер парламенту також сумнівається, що фракція висуне його на прем'єр-міністра України, "тому що вони тоді не пропонували б мене відкликати".

Якщо в залі Ради вистачить голосів за зняття Разумкова з посади спікера, він лишатиметься позафракційним народним депутатом.

Збір підписів за розгляд відкликання Разумкова проходитиме, зокрема, на визному засіданні фракції "Слуга народу" в Трускавці. Якщо назбирається 150 підписів, питання винесуть в зал.

Пропозицію про збір підписів від імені фракції СН зробив Давид Арахамія.