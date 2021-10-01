За добу на Донбасі загинув військовий ЗСУ, ще одного – поранено

Протягом минулої доби, 30 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню. Причому двічі окупанти застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Біля Новотошківського бойовики двічі обстріляли позиції наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Кам'янки – двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, а також з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

В районі населеного пункту Попасна найманці здійснили два обстріли з гранатометів різних систем. Зі станкових протитанкових гранатометів різних систем ворог вів вогонь в бік Золотого-4 та Катеринівки.

Поблизу Світлодарська противник застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. А неподалік Кримського окупанти вели обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі Павлополя російські найманці двічі обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В бік Талаківки ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовецьдістав поранення, несумісне з життям, ще один – вогнепальне поранення. Військовослужбовець перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості... На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили ворога припинити вогневу активність", –йдеться в повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 1 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше українська делегація в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу підтримала можливість повернення до очного формату зустрічей, але не в Мінську.