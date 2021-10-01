Сьогодні, 1 жовтня, угруповання "ДНР" і "ЛНР" почали демонтаж "митних пунктів" між підконтрольними їм територіями.

Сепаратистські інформресурси показали демонтаж "митного пункту" "Дебальцеве", повідомляють Новости Донбасса.

Як зазначається, рівно о 10:00 почався розбір конструкцій на посту - шлагбаумів, обмежувальних знаків тощо.

"ЛНР" проводить дзеркальні дії.

Демонтаж "митних постів" відбувається в рамках виконання "договору про створення єдиної митної території і розвитку економічної інтеграції" між "ДНР" і "ЛНР", який набув чинності 30 вересня.

Угода передбачає запровадження "ДНР" і "ЛНР" "загального митного тарифу, єдиного порядку регулювання зовнішньоторговельної діяльності, єдиної методології статистики зовнішньої і взаємної торгівлі, уніфікованого законодавства у сфері митного регулювання, включаючи ідентичні правила визначення митної вартості товарів" тощо.

Згідно з договором передбачено ліквідувати "митні пости" на всіх чотирьох автомобільних пунктах пропуску між "ДНР" і "ЛНР".