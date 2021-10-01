Служба безпеки України заявила, що їй вдалося запобігти вбивству фермера в Херсонській області. Ймовірного замовника затримали, ним виявився інший місцевий фермер.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Фото: СБУ

Замовник нібито "хотів усунути конкурента, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур, що мало посилити його власні позиції в регіоні".

Фермер знайшов кілера, пообіцявший йому 40 тисяч доларів, але той "здав" його правоохоронцям.

Підозрюваному інкримінують ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) КК України.

Нагадаємо, що у серпні 2021 року українські правоохоронці запобігли замовному вбивству громадянина США.