Служба безпеки України заявила, що їй вдалося запобігти вбивству фермера в Херсонській області. Ймовірного замовника затримали, ним виявився інший місцевий фермер.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
Замовник нібито "хотів усунути конкурента, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур, що мало посилити його власні позиції в регіоні".
Фермер знайшов кілера, пообіцявший йому 40 тисяч доларів, але той "здав" його правоохоронцям.
Підозрюваному інкримінують ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) КК України.
Нагадаємо, що у серпні 2021 року українські правоохоронці запобігли замовному вбивству громадянина США.