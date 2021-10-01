Вересень у Києві став найхолоднішим з 2013 року

Рік тому середньомісячна температура була на 5 градусів вища.

Середньомісячна температура повітря в Києві у вересні становила +13,6 градуса за Цельсієм. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського, це на 1,3°С нижче від кліматичної норми.

Найвища температура була 13 вересня, коли повітря прогрілося до +27,0°С, а найнижча – 30 вересня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до +3,9°С.

Нинішній вересень став найхолоднішим з 2013 року. Для порівняння: у 2020 році середньомісячна температура в вересні становила літні +18,4°С.

На проспекті Науки у вересні випало тільки 23 мм опадів, що становить лише 40% кліматичної норми.

Нагадаємо, що початок 2021 року видався доволі холодним. Лютий, наприклад, був найморознішим за останні дев'ять років. Проте літо було дуже спекотним - у червні температура на 1,8°С перевищила норму, у липні - на 3,3°С, у серпні - на 0,7°С.