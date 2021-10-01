У вересні ескалатори київського метро зупиняли через жіночі підбори, шарфи, шнурки та банани

За вересень 2021 року ескалатори столичної підземки зупинялися 580 разів з різних причин.

Про це повідомила пресслужба КП "Київський метрополітен".

У 60 випадках пасажири скористалися ручкою "Стоп" без необхідності. Ще 257 разів зупинки здійснювалися працівниками метрополітену для запобігання травмування пасажирів. 183 рази ескалатори зупинялися через потрапляння сторонніх предметів: зокрема, - жіночих підборів, ременя, шнурка, шарфа та бананів.

"З настанням холодів просимо пасажирів притримувати поли довго одягу, оскільки вони є найчастішою причиною зупинки у осінньо-зимовий період", - йдеться у повідомленні.

Київський метрополітен закликає пасажирів дотримуватися правил користування ескалатором, а саме: триматися за поручень; не заступати за обмежувальну лінію; не сидіти на східцях; не бігати; тримати дітей за руку; підтримувати поли довгого одягу.

Також в КП нагадали, що зараз на станціях "Лук’янівська" та "Олімпійська" тривають капітальні ремонти, які проходять раз у 100-150 тис. км або кожні 10-11 років. 18 серпня на станції київського метро "Майдан Незалежності" завершено капітальний ремонт усіх чотирьох ескалаторів.

Нагадаємо, раніше у київському метро через жіночі "шпильки" на годину зупиняли ескалатор.