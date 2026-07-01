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У червні в київському метро 570 разів зупиняли ескалатори через необережність пасажирів

Серед речей, що потрапили в ескалатор - мобільний телефон, ключі та "кравчучка".

У червні в київському метро 570 разів зупиняли ескалатори через необережність пасажирів
Фото: kyivcity.gov.ua

У Червні через необережність пасажирів ескалатори Київського метрополітену зупиняли 570 разів.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

Зазначається, що 263 рази ескалатори зупиняли, щоб запобігти травмуванню; 181 – через потрапляння особистих речей у механізм і 30 – через безпідставне натискання кнопки "Стоп".

Серед речей, які найчастіше потрапляють у рухомі частини ескалатора:

  • сумки та пакети;
  • взуття;
  • монети;
  • поли довгого одягу;
  • підбори.

А серед незвичних випадків – мобільний телефон, який зупинив ескалатор на станції "Університет".

Для того, щоб поїздка була безпечною, містян та гостей столиці закликають триматися за поручні, тримайтеся за поручень; не бігти і не сідати на сходи, стежити за сумками, пакетами та довгим одягом; тримати дітей за руку, а найменших – на руках. 

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