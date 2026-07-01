У червні в київському метро 570 разів зупиняли ескалатори через необережність пасажирів

У Червні через необережність пасажирів ескалатори Київського метрополітену зупиняли 570 разів.
Про це повідомляє Офіційний портал Києва.
Зазначається, що 263 рази ескалатори зупиняли, щоб запобігти травмуванню; 181 – через потрапляння особистих речей у механізм і 30 – через безпідставне натискання кнопки "Стоп".
Серед речей, які найчастіше потрапляють у рухомі частини ескалатора:
- сумки та пакети;
- взуття;
- монети;
- поли довгого одягу;
- підбори.
А серед незвичних випадків – мобільний телефон, який зупинив ескалатор на станції "Університет".
Для того, щоб поїздка була безпечною, містян та гостей столиці закликають триматися за поручні, тримайтеся за поручень; не бігти і не сідати на сходи, стежити за сумками, пакетами та довгим одягом; тримати дітей за руку, а найменших – на руках.