У червні в київському метро 570 разів зупиняли ескалатори через необережність пасажирів

У Червні через необережність пасажирів ескалатори Київського метрополітену зупиняли 570 разів.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

Зазначається, що 263 рази ескалатори зупиняли, щоб запобігти травмуванню; 181 – через потрапляння особистих речей у механізм і 30 – через безпідставне натискання кнопки "Стоп".

Серед речей, які найчастіше потрапляють у рухомі частини ескалатора:

сумки та пакети;

взуття;

монети;

поли довгого одягу;

підбори.

А серед незвичних випадків – мобільний телефон, який зупинив ескалатор на станції "Університет".

Для того, щоб поїздка була безпечною, містян та гостей столиці закликають триматися за поручні, тримайтеся за поручень; не бігти і не сідати на сходи, стежити за сумками, пакетами та довгим одягом; тримати дітей за руку, а найменших – на руках.