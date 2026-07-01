​У червні Сили оборони уразили 11 російських НПЗ і 8 підприємств ВПК

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У червні Сили оборони завдали далекобійних ударів (deep strike) по воєнно-економічній інфраструктурі Росії - від тимчасово окупованого Криму та Краснодарського краю до Західного Сибіру.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Максимальна дистанція успішного застосування засобів ураження перевищила 2 000 кілометрів від державного кордону України.

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Удари були спрямовані на позбавлення противника ресурсів для ведення війни: пального; засобів звʼязку; виробництва озброєння та компонентів до нього.

Так, у червні Сили оборони завдали далекобійні удари по 11 нафтопереробних заводах РФ:

Тюменський НПЗ ("Антипінський"), Тюменська область (більше 2 000 км). Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Західного Сибіру. Потужність заводу становить 7,5–9 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє нафтопродукти для потреб російської армії.

Московський НПЗ (500 км). Унаслідок ураження пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-6, комбіновану установку та знищено резервуари. Завод припинив переробку нафти на невизначений термін. Підприємство забезпечує до 40% потреб Москви в бензині та близько 50% у дизельному паливі, а також постачає авіапальне аеропортам столиці рф.

Уфімські НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим" та "Башнефть-Новойл" (1 500 км). Комплекс уфімських НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних вузлів у РФ. Вони забезпечують паливом не лише значну частину Поволжя, а й здійснюють поставки до інших регіонів росії, включаючи постачання паливно-мастильних матеріалів для потреб військових угруповань, що діють в Україні.

Оренбурзький газопереробний завод (1 200 км). Підтверджено пошкодження чотирьох установок переробки газу, виробничий процес призупинено. Комплекс виробляє газ та сірку, яка використовується для виробництва вибухівки.

Оренбурзький гелієвий завод забирає газ для отримання гелію та етану, які є критичними для ракетних технологій та авіації.

НПЗ "ТАНЕКО" та "ТАИФ-НК", Нижньокамськ, Татарстан (1 200 км). Уражено найбільші нафтопереробні комплекси регіону з проєктною потужністю понад 16 млн тонн нафти на рік. Підприємства виробляють широкий спектр паливно-мастильних матеріалів, зокрема для військових потреб.

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Куйбишевський НПЗ, Самара (900 км). Завдано удару по підприємству з річним обсягом переробки близько 3,7 млн тонн нафти. Завод зупинив роботу внаслідок влучання в установки первинної переробки АВТ-4 та АВТ-5, а також резервуарний парк.

Ярославський НПЗ ("Славнефть-ЯНОС") (800 км). Зафіксовано влучання із задимленням на території заводу, проєктна потужність якого становить 15 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє пальне, що має важливе значення для військової логістики РФ.

НПЗ "Ільський", "Афіпський", "Словʼянський", (Краснодарський край) (300–400 км). Ці підприємства постачають дизельне пальне й бензин для військової логістики держави-агресора. Їх сукупна потужність переробки перевищує 12 млн тонн на рік.

Також уражено такі обʼєкти, які забезпечують накопичення та перевалку палива.

Стратегія далекобійних ударів передбачала також комплексний вплив не лише на енергетичний сектор, а й на технологічний та командний потенціал ворога. Усього було уражено понад 8 стратегічних обʼєктів, серед яких підприємства з виробництва артилерійських систем, навігаційної електроніки для ракетного озброєння, а також ключові центри супутникового та військового звʼязку.

"Деградація нафтопереробної галузі та військово-промислового комплексу РФ безпосередньо знижує воєнно-економічний потенціал агресора. Системне руйнування стратегічних обʼєктів росії є ефективним інструментом тиску на її військову машину. Сили оборони продовжують примушувати Росію до завершення війни", - наголосили в Міноборони.