Ігор Смілянський продовжує роботу гендиректором “Укрпошти, попри вимогу НБУ його відсторонити. Про це він повідомив у соцмережах.

“Офіційно повідомляємо, що генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський (це я) продовжує виконувати свої обов'язки в повному обсязі відповідно до чинного законодавства”, – написав посадовець.

Він додав, що “Укрпошта” також працює у штатному режимі з урахуванням безпекової ситуації, наслідків обстрілів та погодних умов.

“Тим, хто завчасно проводжав мене до дверей, і моїм хейтерам – навіть не знаю, що сказати. Але сьогодні не ваш день”, – додав Смілянський.