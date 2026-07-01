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Смілянський продовжує роботу гендиректором “Укрпошти”, попри вимогу НБУ його відсторонити

Таким чином Кабмін не виконав вимогу Нацбанку.

Смілянський продовжує роботу гендиректором “Укрпошти”, попри вимогу НБУ його відсторонити
гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський
Фото: Facebook / Igor Smelyansky

Ігор Смілянський продовжує роботу гендиректором “Укрпошти, попри вимогу НБУ його відсторонити. Про це він повідомив у соцмережах. 

“Офіційно повідомляємо, що генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський (це я) продовжує виконувати свої обов'язки в повному обсязі відповідно до чинного законодавства”, – написав посадовець.

Він додав, що “Укрпошта” також працює у штатному режимі з урахуванням безпекової ситуації, наслідків обстрілів та погодних умов.

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“Тим, хто завчасно проводжав мене до дверей, і моїм хейтерам – навіть не знаю, що сказати. Але сьогодні не ваш день”, – додав Смілянський. 

  • 23 червня Нацбанк визнав гендиректора “Укрпошти” Ігоря Смілянського професійно непридатним. Регулятор заявив, що “Укрпошта” (рішенням Кабміну) має відсторонити Смілянського від керівництва компанією протягом п’яти робочих днів (тобто до 1 липня). Зі свого боку, Смілянський заявив, що оскаржуватиме рішення НБУ і пов’язав його з планами “Укрпошти” щодо створення поштового банку.
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