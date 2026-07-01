Ігор Смілянський продовжує роботу гендиректором “Укрпошти, попри вимогу НБУ його відсторонити. Про це він повідомив у соцмережах.
“Офіційно повідомляємо, що генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський (це я) продовжує виконувати свої обов'язки в повному обсязі відповідно до чинного законодавства”, – написав посадовець.
Він додав, що “Укрпошта” також працює у штатному режимі з урахуванням безпекової ситуації, наслідків обстрілів та погодних умов.
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“Тим, хто завчасно проводжав мене до дверей, і моїм хейтерам – навіть не знаю, що сказати. Але сьогодні не ваш день”, – додав Смілянський.
- 23 червня Нацбанк визнав гендиректора “Укрпошти” Ігоря Смілянського професійно непридатним. Регулятор заявив, що “Укрпошта” (рішенням Кабміну) має відсторонити Смілянського від керівництва компанією протягом п’яти робочих днів (тобто до 1 липня). Зі свого боку, Смілянський заявив, що оскаржуватиме рішення НБУ і пов’язав його з планами “Укрпошти” щодо створення поштового банку.