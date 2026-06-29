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Уряд затвердив порядок використання коштів ЄС, залучених у межах спецпозики на оборонку

Гроші скерують не лише на імпорт озброєння, а й на пряме фінансування контрактів із українськими виробниками.

Уряд затвердив порядок використання коштів ЄС, залучених у межах спецпозики на оборонку
прем'єр-міністерка Юлія Свириденко
Фото: тг-канал прем'єр-міністерка Юлія Свириденко

Уряд затвердив порядок використання коштів Європейського Союзу, які залучили у межах спецпозики на підтримку оборонно-промислової спроможності України у 2026-2027 роках.

Про це написала в телеграмі премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко. 

За її словами, це дозволить спрямувати залучені від ЄС кошти на закупівлю зброї, військової техніки та обладнання для потреб українського війська. Гроші підуть не лише на імпорт озброєння, а й на пряме фінансування контрактів із українськими виробниками.

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Закупівлі проводитимуться, зокрема, через міжнародні організації за їхніми процедурами, що пришвидшить доставку важливих компонентів та готового озброєння.

Запроваджується моніторинг, контроль, аудит та звітування відповідно до вимог Європейського Союзу.

Угоду про Ukraine Support Loan підписали і ратифікували наприкінці травня. Це кредитний інструмент Європейського Союзу обсягом до €90 млрд, розрахований на 2026-2027 роки. Із цієї суми €60 млрд буде спрямовано на оборонні потреби України.

Вже цього року очікується €28,3 млрд оборонної підтримки в межах Ukraine Support Loan.

  • Цей кредит від ЄС був схвалений ще в грудні, але Угорщина затягнула його реалізацію, змушуючи Україну ремонтувати пошкоджений росіянами нафтопровід «Дружба».
  • Розблокування кредиту відбулося наприкінці квітня, одразу після того, як Україна відновила транзит нафти.
  • Ця позика складається з 90 млрд євро: 45 з них нададуть цього року, а решту – наступного. Кошти переважно підуть на фінансування зброї для відбиття агресії: як закупівлі, так і виробництва. Фінансування прив’язане до умов: верховенство права, антикорупційні зобов’язання, прозорість використання коштів. Повернення політично прив’язують до майбутніх репарацій РФ.
  • Хоча це кредит, але Україна не повертатиме кошти до того, як отримає репарації від росіян. 
  • Декілька днів назад Україна отримала перший транш позики ЄС Ukraine Support Loan у розмірі 3,2 млрд євро.
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