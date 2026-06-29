Вперше в Україні арештували і передали в управління АРМА криптоактиви хакерів на понад 372 млн гривень

Вперше в Україні арештували і передали в управління АРМА криптовалютні активи хакерів на понад 372 млн гривень.

Як розповіли у ДБР, за матеріалами кримінального провадження, яке розслідують працівники Бюро разом із Нацполіцією та правоохоронцями США, вперше в історії України арештовано та передано в управління АРМА віртуальні активи організованої транснаціональної групи хакерів. На криптогаманець Агентства з розшуку та менеджменту активів перерахували понад 8,3 млн USDT, що за поточним курсом становить понад 372 млн гривень.

Встановили, що віртуальні активи перебували на криптогаманцях, підконтрольних одному з учасників міжнародного хакерського угруповання. Ділки здійснювали кібератаки на людей та компанії в країнах Європи і США, викрадали конфіденційну інформацію, вимагали викуп, а отримані кошти легалізовували в Україні через купівлю нерухомості, автомобілів та іншого дороговартісного майна.

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За попередніми оцінками, збитки від діяльності злочинної групи перевищують 100 млн доларів США.

У межах досудового розслідування затримали чотирьох учасників угруповання, зокрема його організатора. Всіх тримають під вартою.

Загалом у кримінальному провадженні арештували активи на понад 11,1 млн доларів США, серед яких житлові будинки, квартири, автомобілі, 1 млн доларів США готівкою та віртуальні активи в еквіваленті понад 8,3 млн доларів США.

Після конвертації криптоактивів у фіатні кошти планують придбати військові облігації.