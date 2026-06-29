Епіцентр запустив цифрову платформу для бізнесу з оптовими цінами та кредитуванням

Цифрова екосистема «Епіцентр Бізнес» об'єднала бізнес-закупівлі, електронний документообіг, онлайн-кредитування та інші зручні сервіси для юридичних осіб та підприємців.

Завдяки цьому проєкту компанії отримають вигідніші ціни на товари на сайті epicentrk.ua, доступ до спеціальних умов закупівель та набору цифрових сервісів, які раніше вимагали взаємодії з різними системами, менеджерами та торговими центрами.

Підключення до платформи займає лічені хвилини: після авторизації на epicentrk.ua достатньо додати свою організацію за кодом ЄДРПОУ або ІПН. Дані автоматично підтягуються з державних реєстрів і бізнес-режим активується.

«Сьогодні бізнес очікує такого ж швидкого та зручного користувацького досвіду, як і у B2C-сегменті: зручний та швидкий процес покупок, онлайн-кредитування, автоматизація документообігу та мінімум ручних операцій. Саме для вирішення цих завдань створено «Епіцентр Бізнес» - платформу, яка перетворює закупівлі для компаній із розрізненого процесу на єдину цифрову екосистему», - говорить директор департаменту онлайн-продажів та клієнтського сервісу компанії Епіцентр Юрій Кудлик.

Реклама

За його словами, головна цінність проєкту - можливість проводити закупівлі зручніше та з меншими витратами. Саме тому платформа поєднує одразу декілька механік економії: гуртові ціни, знижки при оплаті бізнес-картками Visa та безкоштовну доставку.

Ціна товарів автоматично змінюється залежно від обсягу закупівель. На сайті реалізовано калькулятор гуртових цін, який дозволяє побачити вартість різного обсягу ще до замовлення. Що стосується безкоштовної доставки, то вона діє для закупівель від 7000 грн.

Для бізнес-покупців в різні періоди діють акції від ПриватБанку, ПУМБ та Monobank з пропозиціями знижок від 10% до 15% при оплаті бізнес-картками Visa.

Ще однією важливою особливістю «Епіцентр Бізнес» стала інтеграція фінансових сервісів. Завдяки цьому користувачі можуть оформлювати покупки в розстрочку, кредит або за моделлю BNPL (Buy Now, Pay Later) без переходу на сторонні ресурси та тривалих погоджень.

Бізнес-клієнти можуть отримати фінансування від кількох десятків тисяч до кількох мільйонів гривень. При цьому процес від подання заявки до підписання договору відбувається онлайн завдяки інтеграції між платформою та фінпартнерами, серед яких ПриватБанк, А-Банк та сервіс eDilo.

Не менш важливо, що «Бізнес-кабінет» платформи надає компаніям широкий набір інструментів самообслуговування. Користувачі можуть самостійно змінювати параметри замовлень, налаштовувати автозамовлення, керувати доставкою, оформлювати повернення тощо. Також тут можна отримувати електронні чеки, контролювати документи за операціями та реєструвати податкові накладні.Додатково користувачам доступна аналітика закупівель, статистика витрат та інформація про отриману економію.

Це лише перший етап масштабної трансформації корпоративного напрямку. До кінця року платформа стане доступною у мобільному застосунку Епіцентр, а клієнти отримають нові сервіси. В майбутньому планується доєднати до сервісу товари маркетплейсу, створити партнерську програму лояльності для юридичних осіб та ФОП, запустити кредитний маркетплейс, створити кобрендову бізнес-картку з кредитним лімітом та знижками на покупки та багато іншого.

Мета компанії збільшити обсяг B2B-продажів утричі до 2028 року та зробити «Епіцентр Бізнес» найбільшою цифровою платформою для корпоративних закупівель в Україні.