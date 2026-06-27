Загалом від початку року Укрзалізниця отримала вже 18 нових пасажирських вагонів.

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Укрзалізниця оновила рухомий склад кількома новими пасажирськими вагонами українського виробництва, повідомила пресслужба компанії.

Нові пасажирські вагони, виготовлені в Україні, вже поповнили склад поїзда №29/30 Київ — Ужгород. Ці ж вагони сьогодні одразу вирушать у рейс №4/3 Ужгород — Дніпро.

Враховуючи вагони, отримані місяцем раніше, сьогодні на напрямку Київ - Ужгород- Дніпро курсують уже шість нових вагонів.

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Вагони обладнані акумуляторними батареями підвищеної місткості, завдяки яким кондиціонери працюють навіть під час тривалих стоянок у спеку.

Також у купе є розетки, столики для пасажирів верхніх полиць, кнопки виклику провідника та сучасне освітлення.

Вбиральні облаштовані сповивальними столиками й дитячими сидіннями.

Загалом від початку року Укрзалізниця отримала вже 18 нових пасажирських вагонів.

Компанія зазначає, що це важливе поповнення парку в умовах високого попиту на перевезення та дефіциту рухомого складу.