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Укрзалізниця оновила рухомий склад кількома новими пасажирськими вагонами українського виробництва

Загалом від початку року Укрзалізниця отримала вже 18 нових пасажирських вагонів.

Укрзалізниця оновила рухомий склад кількома новими пасажирськими вагонами українського виробництва
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця оновила рухомий склад кількома новими пасажирськими вагонами українського виробництва, повідомила пресслужба компанії. 

Нові пасажирські вагони, виготовлені в Україні, вже поповнили склад поїзда №29/30 Київ — Ужгород. Ці ж вагони сьогодні одразу вирушать у рейс №4/3 Ужгород — Дніпро.

Враховуючи вагони, отримані місяцем раніше, сьогодні на напрямку Київ - Ужгород- Дніпро курсують уже шість нових вагонів.

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Вагони обладнані акумуляторними батареями підвищеної місткості, завдяки яким кондиціонери працюють навіть під час тривалих стоянок у спеку. 

Також у купе є розетки, столики для пасажирів верхніх полиць, кнопки виклику провідника та сучасне освітлення. 

Вбиральні облаштовані сповивальними столиками й дитячими сидіннями.

Загалом від початку року Укрзалізниця отримала вже 18 нових пасажирських вагонів. 

Компанія зазначає, що це важливе поповнення парку в умовах високого попиту на перевезення та дефіциту рухомого складу.

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