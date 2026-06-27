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В Україні вперше передали в управління АРМА арештовану криптовалюту на понад 372 млн грн

На криптогаманець агентства вже перераховано понад 8,3 млн USDT.

В Україні вперше передали в управління АРМА арештовану криптовалюту на понад 372 млн грн
Фото: vikna.tv

В Україні вперше арештовані віртуальні активи офіційно передано в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). На криптогаманець агентства вже перераховано понад 8,3 млн USDT, що еквівалентно більш як 372 млн гривень.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Йдеться про цифрові активи, які перебували на криптогаманцях, підконтрольних учаснику міжнародного хакерського угруповання. 

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За даними слідства, зловмисники здійснювали кібератаки на громадян і компанії в країнах Європи та США, викрадали конфіденційні дані, вимагали викуп, а отримані кошти легалізовували в Україні через придбання нерухомості, автомобілів та іншого дороговартісного майна.

За попередніми оцінками, збитки від діяльності угруповання перевищують 100 млн доларів.

У межах розслідування правоохоронці затримали чотирьох учасників злочинної групи, зокрема її організатора. Усі вони перебувають під вартою.

Також у справі арештовано активи на понад 11,1 млн доларів, серед яких житлові будинки, квартири, автомобілі, 1 млн доларів готівкою та віртуальні активи на суму понад 8,3 млн доларів США.

Кравченко наголосив, цей випадок став першим в історії України, коли арештовані криптоактиви були фактично передані в управління державі, що є важливим кроком у боротьбі з міжнародною кіберзлочинністю та легалізацією незаконних доходів.

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