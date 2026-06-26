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Зеленський: Україна уклала понад 160 угод на більш ніж 10 млрд євро за підсумками конференції у Ґданську

Ключовим напрямком домовленостей є розвиток енергетики та відновлення українських регіонів.

Зеленський: Україна уклала понад 160 угод на більш ніж 10 млрд євро за підсумками конференції у Ґданську
Фото: Офіс президента

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко доповіла президенту України Володимиру Зеленському про результати Конференції з відновлення України (URC2026) у Ґданську.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

За підсумками міжнародної конференції Україні вдалося укласти понад 160 угод загальною вартістю понад 10 мільярдів євро.

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"Сьогодні вже в Києві з результатами конференції в Гданську Прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Ми обговорювали домовленості: є для України 160 угод, загальний обсяг – більше 10 мільярдів євро", – зазначив Зеленський.

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Президент наголосив, що одним із ключових напрямків домовленостей є розвиток енергетики та відновлення українських регіонів.

Він також підкреслив, що впродовж літа необхідно максимально реалізувати плани зі зміцнення стійкості областей і громад, а укладені міжнародні угоди мають стати важливим доповненням до цієї роботи.

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