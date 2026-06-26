Зеленський: Україна уклала понад 160 угод на більш ніж 10 млрд євро за підсумками конференції у Ґданську

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко доповіла президенту України Володимиру Зеленському про результати Конференції з відновлення України (URC2026) у Ґданську.
Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.
За підсумками міжнародної конференції Україні вдалося укласти понад 160 угод загальною вартістю понад 10 мільярдів євро.
"Сьогодні вже в Києві з результатами конференції в Гданську Прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Ми обговорювали домовленості: є для України 160 угод, загальний обсяг – більше 10 мільярдів євро", – зазначив Зеленський.
Читайте такожШмигаль: Україна планує відновити та збудувати понад 10 ГВт генерації до наступної зими
Президент наголосив, що одним із ключових напрямків домовленостей є розвиток енергетики та відновлення українських регіонів.
Він також підкреслив, що впродовж літа необхідно максимально реалізувати плани зі зміцнення стійкості областей і громад, а укладені міжнародні угоди мають стати важливим доповненням до цієї роботи.