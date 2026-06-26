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Зеленський обговорив із президентом Латвії співпрацю в межах Drone Deal

Латвія вітає Україну з відкриттям першого переговорного кластера.

Зеленський обговорив із президентом Латвії співпрацю в межах Drone Deal
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський обговорив із лідером Латвії Едгарсом Рінкевичсом співпрацю в межах Drone Deal.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Пан Президент (Едгарс Рінкевичс, - ред.) відзначив роботу нашої команди фахівців у Латвії. Цінуємо це й завжди готові допомагати нашим друзям експертизою у захисті та перевіреним війною обладнанням", – каже президент Зеленський.  

Глава держави подякував Латвії за нещодавнє рішення щодо додаткового внеску до програми PURL. "Це дуже важливо для нас: кожен внесок означає більше врятованих життів від російських атак. Розраховуємо також на співпрацю та реалізацію спільних проєктів у межах SAFE". 

Президент Латвії привітав Україну з відкриттям першого переговорного кластера. 

"Позиція Латвії чітка й принципова: відкриття решти кластерів має бути максимально швидким, і ми сподіваємося, що й інші партнери будуть так само принциповими. Скоординували наші позиції в контексті саміту НАТО та інших контактів на рівні партнерів. Дякую!", – додає Зеленський.

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