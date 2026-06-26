ЗМІ: VW планує скоротити 100 тисяч робочих місць і закрити заводи

Наразі концерн, до складу якого входять бренди Porsche та Audi, налічує близько 657 тисяч співробітників.

Volkswagen планує скоротити ще десятки тисяч робочих місць і може закрити низку заводів у рамках програми генерального директора Олівера Блюме, спрямованої на підвищення конкурентоспроможності найбільшого автовиробника Європи.

Як пише Bloomberg, про це повідомляє Manager Magazin.

За даними видання, плани, представлені Блюме на засіданні правління цього тижня, передбачають подвоєння масштабів скорочень персоналу – до 100 тисяч працівників. Наразі концерн, до складу якого входять бренди Porsche та Audi, налічує близько 657 тисяч співробітників.

Реклама

Оновлена програма реструктуризації буде винесена на розгляд наглядової ради наступного місяця. Водночас плани Volkswagen часто зазнають суттєвих змін, оскільки половину місць у наглядовій раді займають представники працівників.

Стратегія Блюме також передбачає скорочення загальних адміністративних витрат на 11 млрд євро до кінця десятиліття, і закриття чотирьох заводів у Німеччині у середньостроковій перспективі. Імовірно, йдеться про завод Audi у Неккарзульмі та підприємства Volkswagen у Ганновері, Цвіккау та Емдені.

Крім того, Блюме розглядає можливість виділення в окремі структури підрозділів із виробництва комплектуючих, а також, що особливо важливо, самого бренду Volkswagen. Це має зробити концерн більш компактним та ефективним. Сам бренд Volkswagen уже тривалий час стикається з проблемою низької прибутковості.

Представники трудового колективу швидко розкритикували нові плани керівництва. У спільній заяві виробничої ради Volkswagen та профспілки IG Metall зазначено, що такі наміри «викликають занепокоєння серед наших працівників і регіонів, де ми працюємо».

Реалізувати масштабні скорочення у Volkswagen непросто. Представники працівників займають половину місць у наглядовій раді концерну. Ще два місця належать федеральній землі Нижня Саксонія, яка традиційно підтримує позицію профспілок. Це суттєво обмежує можливості керівництва щодо проведення радикальних реформ.