The Guardian: дві європейські країни вважають, що Росія може готувати провокацію проти Польщі або країн Балтії

Розвідка не вважає, що йдеться про повномасштабний напад, але не виключає ракетного, дронового удару або інших дій.

Росія готує можливі провокації в Польщі або балтійських країнах, пише The Guardian з посиланням на співрозмовників у двох країнах східного флангу НАТО. Метою цих дій є випробовування єдності Альянсу.

Латвійська розвідка днями повідомила, що «бачить ознаки підготовки Росією військової провокації проти Польщі або країн Балтії». Навряд це буде повномасштабна атака, але не виключають, що йтиметься про «гібридні атаки, як ракетні або дронові удари та інші дії, покликані просигналізувати про необхідність припинити підтримувати Україну».

Високопоставлене політичне джерело з ще однієї країни НАТО минулого тижня зробило схожу заяву. Воно повідомило розвідувальні дані про плани Путіна зробити щось проти балтійських країн. Путін може хотіти протестувати американську підтримку найменших членів НАТО – Естонії, Латвії і Литви, особливо на тлі труднощів, яких Росія зазнає в війні проти України.