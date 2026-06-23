Латвійська розвідка попередила, що РФ готує гібридні атаки на східному фланзі НАТО

Розвідка вважає, що Путін не лише шукає способи тиску на країни НАТО, а й отримує викривлені оцінки від власної системи управління, що підвищує ризик неправильного розуміння рішучості Заходу.

Латвійська розвідка попередила про загрозу провокацій із боку Росії проти країн Балтії чи Польщі, включаючи атаки з використанням безпілотників та інші гібридні дії, щоб змусити країни НАТО припинити підтримку України, пише Fox News.

«Ми бачимо ознаки того, що Росія готує військові провокації проти балтійських держав або Польщі — не повномасштабну війну, оскільки зараз Росія на це не здатна, а гібридні атаки, такі як ракети, дрони або інші дії, покликані надіслати сигнал: припиніть підтримувати Україну, інакше матимете власні проблеми», — повідомили представники латвійської розвідки Fox News Digital.

За оцінкою латвійської сторони, найбільша небезпека полягає не в тому, що Москва готова до повномасштабної війни з НАТО, а в тому, що російський диктатор Володимир Путін може ухвалити хибні рішення через викривлену інформацію, яку йому надає його оточення.

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Розвідка вважає, що Путін не лише шукає способи тиску на країни НАТО, а й отримує викривлені оцінки від власної системи управління, що підвищує ризик неправильного розуміння рішучості Заходу.

«Найбільше нас турбує помилка в розрахунках. Російські інституції повідомляють Путіну те, що він хоче чути, і це створює небезпечне замкнене коло, яке може призвести до необдуманих і безглуздих рішень. Ми бачимо дедалі більше ознак того, що Путін хоче отримувати лише позитивні новини. Він ізольований, а це робить процес ухвалення рішень ще проблематичнішим, оскільки рішення ґрунтуються не на реальній ситуації», – вважають у розвідці.

Попередження латвійської розвідки збігаються із заявами польських посадовців у червні. Тоді заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький сказав, що російська гібридна війна проти східного флангу НАТО фактично вже триває. Серед іншого він згадав кібератаку на польську енергетичну інфраструктуру, яка, за його словами, мала на меті «занурити частину Польщі в темряву».

Посол Кшиштоф Олендзький також заявив, що ситуація на кордоні з Білоруссю є частиною спільної кампанії Росії та Білорусі з використання нелегальної міграції як інструменту тиску на країни НАТО.

Латвійська розвідка також вважає, що західні санкції справді впливають на Росію, попри публічні заяви Кремля про протилежне.

Зокрема санкції обмежують фінансові ресурси Росії, змушують владу робити складний вибір щодо вербування військових, ускладнюють фінансування військових витрат та посилюють тиск на бізнес.

Цю оцінку оприлюднили одночасно зі звітом латвійського Бюро захисту Конституції Латвії (SAB).

У звіті йдеться про те, що Росія посилює так звану lawfare – використання судів, юридичних механізмів і міжнародних інституцій для тиску на західні держави, послаблення підтримки України та створення підґрунтя для майбутніх агресивних дій. Зокрема, російські експерти вивчають досвід Ірану щодо оскарження західних санкцій через міжнародні судові механізми. За даними SAB, Росія аналізувала позов Ірану проти США у Міжнародний суд ООН у 2016 році та шукає способи застосувати подібні підходи проти західних країн.

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Бюро захисту Конституції також повідомило, що Росія підготувала скаргу до Міжнародного суду ООН проти країн Балтії, звинувачуючи їх у дискримінації росіян та російськомовного населення.

На думку латвійських спецслужб, ця юридична кампанія має на меті не лише судовий процес, а й створення політичного наративу, який Москва згодом може використати як привід для подальших дій.

У звіті SAB стверджується, що Росія намагається перетворити пропаганду на юридичний та політичний інструмент. Планований позов, за оцінкою служби, базується на «вкрай маніпулятивному підході» до міжнародного права, включаючи вибіркове трактування норм і використання того, що у звіті названо «вигаданими доказами» дискримінації.

Попри застереження, латвійська розвідка наголошує, що на даний момент безпосередньої військової загрози для країни немає.

«Ми не очікуємо повномасштабного вторгнення найближчим часом. Росії знадобиться від трьох до п’яти років, навіть якщо війна в Україні закінчиться сьогодні, щоб відновити достатній військовий потенціал. Те, що нас турбує зараз, – це провокації: безпілотники, ракети та інші форми гібридних атак» , – заявили в спецслужбі.