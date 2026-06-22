CNN: рівень підтримки Трампа впав до історичного мінімуму на тлі угоди з Іраном

57% опитаних американців вважають, що конфлікт з Іраном "створив більше проблем, ніж вирішив".

Рівень суспільної підтримки 45-го президента США Дональда Трампа досяг історичного мінімуму після підписання меморандуму про взаєморозуміння з Іраном.

Про це повідомляє CNN із посиланням на соціологічне дослідження компанії SSRS.

Згідно з результатами опитування, американці неоднозначно сприймають наслідки військових дій США проти Ірану, які, за даними респондентів, призвели до зростання інфляції та поглиблення економічних проблем у Штатах.

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Більшість опитаних висловлюють скептицизм щодо доцільності досягнутих домовленостей, називаючи їх "невиправданими витратами людських життів і ресурсів".

Ключовим елементом угоди стало підписання мирного меморандуму, що складається з 14 пунктів. Документ передбачає послаблення санкцій США проти Ірану та часткове розмороження іранських активів на мільярди доларів.

Натомість Тегеран має виконати 60-денну дорожню карту, спрямовану на деескалацію конфлікту.

Водночас нові дані соціології показують, що, попри загальне бажання американців завершити війну, ставлення до самої угоди залишається переважно критичним.

За результатами опитування CBS News, 78% респондентів підтримують якнайшвидше завершення війни, тоді як лише 22% виступають за продовження тиску на Іран.

Разом із тим лише 22% опитаних вважають, що угода вигідніша для США, тоді як 37% переконані, що вона більше відповідає інтересам Ірану. Ще 41% респондентів заявили, що документ є "приблизно рівнозначним" для обох сторін.

Соціологи також зафіксували низьку оцінку результативності політики США: 45% проти 29% вважають, що війна не була успішною з погляду стратегічних цілей. Крім того, 69% американців сумніваються, що угода зможе остаточно зупинити розвиток іранської ядерної програми.

68% респондентів заявили, що угода не зменшить загрозу з боку Ірану для інших країн, 79% вважають, що вона не зробить іранське керівництво більш проамериканським, а 74% – що вона не покращить становище населення Ірану.

Опитування також показало, що більшість американців оцінюють вплив війни як негативний для глобальної економіки: 57% заявили, що конфлікт "створив більше проблем, ніж вирішив". Крім того, 64% респондентів вважають, що адміністрація Трампа недооцінила наслідки війни для світової економіки.

Все ж, частина респондентів визнає необхідність завершення конфлікту. Більшість опитаних сходяться на думці, що США прагнуть якнайшвидше вийти з війни, навіть якщо це означає компромісні умови.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану триває з 28 лютого. Штати декларували цілями операції усунення ядерної загрози Ірану, зміну режиму і згортання ракетної програми.

У квітні сторони досягнули перемир'я, аби змогти напрацювати повноцінну угоду. Однак Ізраїль відмовився поширювати режим припинення вогню на Ліван, де він веде сухопутну операцію проти "Хезболли" і завдає повітряних ударів.